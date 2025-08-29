Ist die Luft noch nicht raus? Die bewährten TacoVent Vent Heizkörperentlüfter bieten eine kostengünstige, automatische Lösung.

Störendes Gluckern, lauwarme bis kalte Radiatoren und ein überhöhter Energiebedarf – Luft im Heizkörper beeinträchtigt den Wirkungsgrad des Heizungssystems und hat negative Auswirkungen auf Umwelt und Geldbeutel. Deswegen ist es sinnvoll, sich noch vor Beginn der Heizperiode mit dem Thema Entlüftung auseinanderzusetzen.

Die bewährten und kostengünstigen automatischen Entlüfter TacoVent Vent stellen eine effektive Alternative zur händischen Entlüftung dar. Sie beseitigen zuverlässig und automatisch unerwünschte Luft aus Heizkörpern, erhöhen den Wirkungsgrad der Anlage und senken so die Betriebskosten.

Zusätzlicher Vorteil: Bei der automatischen Entlüftung müssen keine Möbel verrückt werden und sie kann nicht vergessen werden. Egal ob Heizkörper- oder Anlagenentlüftung, ob horizontal oder vertikal – Taconova bietet für jede Situation die richtige Lösung.