Ist die Luft noch nicht raus? Die bewährten TacoVent Vent Heizkörperentlüfter bieten eine kostengünstige, automatische Lösung.
29.08.2025  Pressemeldung Alle News von Taconova

Taconova: Automatische Heizkörperentlüftung mit TacoVent Vent

Störendes Gluckern, lauwarme bis kalte Radiatoren und ein überhöhter Energiebedarf – Luft im Heizkörper beeinträchtigt den Wirkungsgrad des Heizungssystems und hat negative Auswirkungen auf Umwelt und Geldbeutel. Deswegen ist es sinnvoll, sich noch vor Beginn der Heizperiode mit dem Thema Entlüftung auseinanderzusetzen.

Die bewährten und kostengünstigen automatischen Entlüfter TacoVent Vent stellen eine effektive Alternative zur händischen Entlüftung dar. Sie beseitigen zuverlässig und automatisch unerwünschte Luft aus Heizkörpern, erhöhen den Wirkungsgrad der Anlage und senken so die Betriebskosten.

Zusätzlicher Vorteil: Bei der automatischen Entlüftung müssen keine Möbel verrückt werden und sie kann nicht vergessen werden. Egal ob Heizkörper- oder Anlagenentlüftung, ob horizontal oder vertikal – Taconova bietet für jede Situation die richtige Lösung.

Taconova GmbH
Taconova GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8
78224 Singen
Deutschland
Telefon:  07731 - 982880
www.taconova.com/de
Anzeigen
Armacell GmbH
ecom GmbH
Gampper GmbH
SANHA GmbH & Co. KG
BES BuildingEnergySolutions GmbH

DESTATIS:

22.08.2025

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.08.2025

Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung