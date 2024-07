hansgrohe zeigt sich mit neuem Brand Claim „Life is waterful“ zum ersten Mal in TV-Spots auf ARD und Eurosport. Die Ausstrahlung erfolgt während der Live-Übertragung der Tour de France. Protagonisten des Spots sind der Star des Rennrad-Teams Red Bull – BORA – hansgrohe Primož Roglič und viele Feel-Good-Momente mit Wasser. Copyright: hansgrohe / Hansgrohe SE

Zum Grand Depart der diesjährigen Tour de France hat hansgrohe Großes vor. Der neue Brand Claim der Premiummarke Life is waterful bekommt im TV eine neue Bühne. Während der Liveübertragung des berühmtesten Radrennens der Welt kehrt die Marke mit TV-Spots auf ARD und Eurosport zurück. Mit dieser Platzierung möchte hansgrohe seine Bekanntheit im Endkundensegment erhöhen, seine Handelspartner unterstützen und sich weiter von Wettbewerbern differenzieren. Der 30-sekündige Spot bebildert auf emotionale Weise die Freude mit Wasser im Alltag und zeigt die Dusche, die für Profis den Unterschied macht: Primož Roglič, Star des Rennrad-Teams, steigt nach einer langen Ausfahrt von seinem Rad und schlendert in hansgrohe-grünen Badeschlappen in den Mannschaftsbus. Unter der Dusche vergisst er die Strapazen der letzten Anstrengung und tankt Kraft für kommende Herausforderungen.

,,Mit dem Start der Tour de France steigen die Emotionen und das Interesse bei den Fans spürbar. Auch wir freuen uns auf dieses großartige Event und fiebern mit unserem Team mit. Diese Dynamik wollen wir auch als Marke nutzen. Unser TV-Spot zeigt, was unsere Verwender bestätigen: Mit den einzigartigen Wassererlebnissen von hansgrohe kann man Kraft tanken und sich wirklich lebendig fühlen. Und dabei sogar noch Wasser und Energie sparen“, sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe.

In diesem fulminanten Sportjahr jagt ein athletisches Highlight das nächste: Einen weiteren Meilenstein des Sponsoringengagements markiert der Einstieg der Marke Red Bull. Diese Zusammenarbeit beflügelt das Team Red Bull – BORA - hansgrohe und schafft neue Synergien. Zusätzlich zahlt darauf auch die prominente Vertretung des Teams bei der zweiten Staffel der Netflix Dokumentation „Tour de France: Im Hauptfeld“ ein. Diese Sichtbarkeit und neuen Formate auch abseits gewohnter Zielgruppen stellen einen wesentlichen Bestandteil der Marketingstrategie der Marke dar.