Im Fertigbau sind Präzision und schnelle Installationszeiten entscheidend. Um den Anforderungen eines sich stetig wandelnden Marktes gerecht zu werden, bietet TECO innovative Lösungen für die sanitäre Verteilung – zuverlässig, flexibel und besonders montagefreundlich. Ab sofort steht Ihnen dafür ein vollständiger BIM-Katalog zur Verfügung.

Effizienz und Flexibilität auf der Baustelle

Die TECO-Lösungen, alle DVGW-zertifiziert, sind darauf ausgelegt, sich an jede Installationsanforderung anzupassen, sowohl für den Einbau als auch für die Außenwandanwendungen, wodurch die Montagezeiten verkürzt und das Risiko von Fehlern auf der Baustelle reduziert werden.

Die kompakten Komponenten sorgen für minimalen Platzbedarf, ideal auch bei beengten Platzverhältnissen, die für die Vorfertigung typisch sind.

Die Vorteile der TECO-Lösungen für die Vorfertigung

Schnelle Installation: Mit dem FASTEC®-Verbindungssystem ermöglichen TECO-Lösungen eine schnelle, werkzeuglose Montage.

Mit dem FASTEC®-Verbindungssystem ermöglichen TECO-Lösungen eine schnelle, werkzeuglose Montage. Maximale Sicherheit: Hydraulische Anschlüsse können nur auf die richtige Art und Weise vorgenommen werden, wodurch das Fehlerrisiko minimiert wird.

Robustheit und Langlebigkeit: Hochwertige Materialien und zertifizierte Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer;

Hochwertige Materialien und zertifizierte Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer; Flexibilität in der Planung: Ein breites Sortiment an Verteilern, Ventilen und Anschlüssen ermöglicht individuelle Anlagen nach Maß.

Der TECO BIM-Katalog für Ihre Projekte

Planer und Installateure finden auf der TECO-Website einen umfassenden BIM -Katalog mit digitalen Bibliotheken, die auf der Autodesk-Revit-Plattform entwickelt wurden.

Damit können Sie:

TECO-Produkte einfach in digitale Projektmodelle integrieren;

Zugriff auf strukturierte und vollständige technische Daten;

Jedes Detail exakt planen und Zeit sowie Kosten optimieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit. Wir stehen Ihnen zur Verfügung.