Müssen Sie Rohrleitungen in kurzer Zeit verbinden oder reparieren, auch in engen Räumen? EXTENDER von TECO ist das universelle Verbindungsstück, das jeden Eingriff einfach, schnell und sicher macht.

Mit EXTENDER können Sie Rohrleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern, Materialien, und von verschiedenen Herstellern ohne Werkzeuge und ohne Fehlerrisiko verbinden.

Möchten Sie sehen, wie EXTENDER funktioniert?

Sehen Sie sich jetzt unser Demonstrationsvideo an!

EXTENDER ist in zwei Versionen erhältlich, passend für jedes System:

• F13 (DN15): für Durchmesser 12, 16, 20, 25, 26 mm

• F14 (DN20): für Durchmesser 26 und 32 mm

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit!