20.08.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

Verbinden, reparieren und lösen Sie mit dem universellen teleskopischen Verbindungsstück EXTENDER.

Müssen Sie Rohrleitungen in kurzer Zeit verbinden oder reparieren, auch in engen Räumen? EXTENDER von TECO ist das universelle Verbindungsstück, das jeden Eingriff einfach, schnell und sicher macht.

Mit EXTENDER können Sie Rohrleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern, Materialien, und von verschiedenen Herstellern ohne Werkzeuge und ohne Fehlerrisiko verbinden.

Möchten Sie sehen, wie EXTENDER funktioniert?

Sehen Sie sich jetzt unser Demonstrationsvideo an!

EXTENDER ist in zwei Versionen erhältlich, passend für jedes System:

• F13 (DN15): für Durchmesser 12, 16, 20, 25, 26 mm

• F14 (DN20): für Durchmesser 26 und 32 mm

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit!

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
Anzeigen
Caleffi Armaturen GmbH
ORANIER Heiztechnik GmbH
Ewald W. Schneider® GmbH
delphis living
Mitsubishi Electric Europe B.V.

DESTATIS:

15.08.2025

9,4 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2025 als im Vorjahreszeitraum
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.08.2025

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2025 unverändert zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung