Trotz kalter Witterung und stark gestiegener Nachfrage sind Holzpellets zum Jahresbeginn nur geringfügig teurer als im Vormonat (ca. 2 Prozent). So kostet eine Tonne (t) Pellets laut Zahlen des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) im Durch­schnitt 405,33 Euro bei 6 t Abnahmemenge. Die Kilowattstunde klimafreundliche Holzener­gie kostet momentan 8,11 Cent. Im Vergleich zu Erdgas liegt der Preisvorteil seit 2015 im Durchschnitt bei rund 30 Prozent. Zu Heizöl beträgt der Preisvorteil der letzten Jahre rund 25 Prozent.

„Trotz unfreundlicher Rahmenbedingungen bleibt der Preisanstieg bei Holzpellets überschaubar gering. Regional zeigt sich die Lage dabei unterschiedlich: Während sich im Südwesten zuletzt eine gewisse Entspannung abzeichnet, bleibt es in Teilen Mitteldeutschlands weiterhin ange­spannt mit gewissen Wartezeiten bei der Belieferung. Insgesamt bewegen wir uns weiterhin auf einem winterüblichen Preisniveau“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele.

Holzpresslinge bleiben auch im Winter ein verlässlicher und regionaler Energieträger aus heimi­scher Produktion mit hoher Versorgungssicherheit. „Langjährige Marktbeobachtungen zeigen, dass der Preis über die Zeit verlässlich und stabil bleibt. Pellets können von externen Ereignissen oder wirtschaftlichen Entwicklungen natürlich genauso betroffen sein wie andere Energieträger“, so Bentele weiter. Er geht davon aus, dass der diesjährige „echte“ Winter die Verbraucher wieder stärker dazu führen wird, ihre Lager in der warmen Jahreszeit aufzufüllen.

Regionalpreise

Im Januar 2026 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Nord- und Ostdeutschland kosten Pellets 392,95 Euro/t, ge­folgt von Mitteldeutschland mit 396,92 Euro/t. In Süddeutschland beträgt der Tonnenpreis 412,24 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Januar 2026 zu folgenden Konditionen gehandelt: Mitte: 379,02 Euro/t, Nord/Ost: 380,39 Euro/t, und Süd: 398,63 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Januar 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Januar 2026 6 t bundesweit: 405,33 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Januar 2026 26 t bundesweit: 389,92 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland