Unsere gefragten Praxis-Seminare sind in diesem Jahr bereits seit einiger Zeit ausgebucht. Ab sofort sind die Termine für die erste Jahreshälfte 2026 buchbar. Bereits im Frühjahr bieten wir einen Zusatzkurs zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten an. Außerdem bleiben Sie mit uns AufStand der Technik. Wir bieten 2026 Seminare mit aktuellen Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100 an.

In den kommenden Wochen werden wir nach und nach auch unsere weiteren Schulungsangebote erneuern und die ersten Webinar-Termine veröffentlichen.



Haben Sie Fragen rund um unser Schulungsangebot? Dann wenden Sie sich gerne an uns, unter kundenforum(at)kessel.de.



Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind!



Ihr Team aus dem KESSEL KundenForum

Neue Termine 2026

Kombi-Praxis-Seminar Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

Lenting

04. - 05.02.2026

Stuttgart

19. - 20.01.2026

Mainz

28. - 29.01.2026

Dortmund

25. - 26.02.2026

Hamburg

23. - 24.02.2026

Leipzig

16. - 17.03.2026

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFFT)

Lenting

Theorie

13. - 17.04.2026

Lenting

Praxis

20. - 24.04.2026

AufStand der Technik: Aktuelle Informationen zum Entwurf der DIN 1986-100

Bad Saarow

19.02.2026

Dietzenbach

18.03.2026

Dortmund

05.05.2026

Lenting

11.06.2026

Online-Angebote

Selbstlernkurse (on demand)

Aktuelles und geballtes Wissen, rund um die Entwässerungstechnik - von Grundlagen, über Auslegung, bis hin zu Einbau und Anschluss. Das Ganze ist für Sie kostenlos und jederzeit verfügbar (24/7).

Webinare (live-online)

Persönlich referierte Onlineschulungen zu diversen Themen aus dem Bereich Entwässerungstechnik. Nutzen Sie diese für gezielte Fragen an unsere Referenten und den Austausch mit anderen Teilnehmern.

