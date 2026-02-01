Bei der Planung und Realisierung von Gasanlagen hat Sicherheit höchste Priorität.

Aus diesem Grund stellt TECO die Sicherheitseinrichtungen FIREBAG® und GST® zur Verfügung, DVGW-zertifizierte Lösungen, die dafür entwickelt wurden, in kritischen Situationen automatisch einzugreifen und das Schutzniveau für Personen, Gebäude und Anlagen zu erhöhen.

FIREBAG®: Automatischer thermischer Schutz im Brandfall

FIREBAG® ist eine passive Sicherheitseinrichtung gemäß DIN 3586.

Im Brandfall unterbricht sie bei Erreichen von 100 °C automatisch und dauerhaft den Gasfluss, verhindert die Gassättigung der Räume und reduziert das Explosionsrisiko.

Kompakt und vielseitig einsetzbar, ist FIREBAG® sowohl als Einzelanschluss als auch direkt in die Gaskugelhähne von TECO integriert erhältlich.

Die Sicherheitseinrichtung ist für den Einsatz mit Methan, Butan und Propan gemäß EN 437 und DVGW G260:2013 und erfordert keine Wartung im Laufe der Zeit.

GST®: Sicherheit bei Überdurchfluss und Rohrbrüchen

GST®, zertifiziert nach DIN 30652-1, ist eine von TECO entwickelte Sicherheitseinrichtung, die die Gaszufuhr automatisch unterbricht, wenn der Durchfluss den voreingestellten Auslösewert überschreitet. Dies kann beispielsweise bei Manipulationen, unbeabsichtigten Trennungen, Bränden oder plötzlichen Rohrbrüchen auftreten.

Das System verfügt über eine automatische Rückstellung und gewährleistet so die Betriebskontinuität der Anlage bei maximaler Sicherheit.

Auch GST® ist sowohl als Einzelanschluss als auch integriert in die Gaskugelhähne von TECO erhältlich. Wie FIREBAG® ist es wartungsfrei und für alle gängigen Gasarten gemäß EN 437 und DVGW G260:2013 geeignet.

Zertifizierte Sicherheit, ohne Kompromisse

Mit FIREBAG® und GST® stellt TECO Installateuren zwei zertifizierte, zuverlässige und einfach integrierbare Lösungen zur Verfügung, die entwickelt wurden, um die Gesamtsicherheit von Gasanlagen dauerhaft und wirksam zu erhöhen.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen für Gasanlagen erfahren? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.