Für persönliche Badgestaltung: Kuratierte Farbpalette vereint Kreativität mit Qualität für jeden Kundenwunsch • Mühelose Harmonie: Zeitlose Farbtöne fürs gesamte Bad - von Armaturen und Duschen über Thermostaten und Betätigungsplatten bis hin zu Accessoires • Form und Funktion: Flexibles Design kombiniert mit innovativen Technologien für pure Freude an Wasser

Das Badezimmer hat sich von einem rein funktionalen Raum zu einer persönlichen Wohlfühloase entwickelt - zu einem Ort, der individuelle Vorlieben in Funktion und Form widerspiegelt. Um jedem Kundenwunsch gerecht zu werden, benötigen Fachhandwerk, Showrooms und Architekt:innen Lösungen, die kreative Freiheit mit langlebiger Qualität vereinen. Die GROHE Colors Kollektion bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette zeitloser Farben und Oberflächen, mit denen Profis Designvisionen zum Leben erwecken und Traumbäder Wirklichkeit werden lassen können. Von Armaturen und Duschen über Thermostaten und Betätigungsplatten bis hin zu Accessoires ist jedes Element auf Harmonie und Langlebigkeit ausgelegt - so entstehen stimmige Raumkonzepte.

Ausdrucksstarke Metallic-Oberflächen mit zeitloser Beständigkeit

Entwickelt für alle, die sowohl Ästhetik als auch Langlebigkeit schätzen, umfasst die GROHE Colors Kollektion vier charakteristische Metallic-Oberflächen, die je nach Farbe in gebürsteter, polierter oder satinierter Ausführung erhältlich sind:

GROHE Cool Sunrise - goldene Eleganz, die wunderbar mit dunklem Holz und weißer Keramik harmoniert

- goldene Eleganz, die wunderbar mit dunklem Holz und weißer Keramik harmoniert GROHE Warm Sunset - warme Kupfertöne, gleichermaßen ideal für moderne und klassische Interieurs

- warme Kupfertöne, gleichermaßen ideal für moderne und klassische Interieurs GROHE Supersteel - eine matte Alternative zu Chrom für dezente Eleganz

- eine matte Alternative zu Chrom für dezente Eleganz GROHE Hard Graphite - markantes Anthrazit für einen kraftvollen, industriellen Kontrast

Die ikonische Armaturenlinie GROHE Essence ist in allen vier Farben, in verschiedenen Größen und für alle Wasserentnahmestellen erhältlich. In Kombination mit einem GROHE SmartControl Duschsystem lässt sich ein Raum schaffen, der Design und Funktionalität vereint.

Ein luxuriöses Statement: GROHE Phantom Black

Mit GROHE Phantom Black erhält der zeitlose Farbton ein edles, widerstandsfähiges Finish. Ausdrucksstark und dennoch neutral, sorgt Phantom Black für markante Kontraste und ist dabei mühelos vielseitig kombinierbar. Perfekt, um kraftvolle Farben auszugleichen oder minimalistischen Räumen eine elegante Tiefe zu verleihen. Das raffinierte Finish bildet die perfekte Grundlage für die GROHE Atrio Private Collection. Als Teil der Premium-Submarke GROHE SPA definiert die Atrio Private Collection Personalisierung und Handwerkskunst neu. Die breite Auswahl an Griffdesigns, darunter kunstvoll gerändelte Varianten, und hochwertigen Caesarstone-Quarz-Elementen bietet ein außergewöhnliches visuelles und haptisches Erlebnis. In Kombination mit der individuell anpassbaren Duschlösung GROHE Grohtherm Aqua Tiles und den Deckenmodulen GROHE Rainshower Aqua Tiles entsteht so ein persönlicher und luxuriöser Rückzugsort.

Von starker Form zu langlebiger Funktion

GROHE Lösungen überzeugen nicht nur durch ihr äußeres Design. Innovative Technologien sorgen für eine lange Lebensdauer, so auch die Aqua Intelligence® Technologie GROHE SilkMove: In zahlreichen GROHE Armaturen verbaut, garantiert die Kartusche eine langanhaltende und präzise Steuerung von Wasserfluss und Temperatur.

Ob elegante Farbtöne oder dezente Nuancen, ob Alltags- oder Premiumlösungen - die GROHE Colors Kollektion bietet für jeden Stil und jedes Budget die passende Lösung.