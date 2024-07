Das Jahr 2023 stand bei Uponor ganz im Zeichen der Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda, die das Unternehmen gemeinsam mit Kunden, Mitarbeitern und anderen wichtigen Interessengruppen erarbeitet hatte. Ziel der Agenda ist es, die Bauindustrie in Richtung Netto-Null zu führen und gleichzeitig das eigene Geschäft weiter zu dekarbonisieren. Uponor kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Förderung nachhaltiger Innovationen in der Branche vorweisen - 2023 war hier keine Ausnahme: So produzierte Uponor beispielsweise das weltweit erste biobasierte PEX-Rohr auf der Grundlage eigener Produktionsabfälle in Zusammenarbeit mit Partnern. Für seine neuen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen erhielt Uponor die Bestätigung durch die Science Based Targets Initiative. Auch die vollständige Kohlenstoffneutralität des Werks in Nastola, Finnland, fällt in den Berichtszeitraum 2023.

„Unsere Branche hat einen starken Einfluss auf nachhaltige Lebensweisen. Mit unseren Produkten und Systemen wollen wir den CO2-Fußabdruck von Gebäuden kontinuierlich reduzieren. Unser Innovationsfokus liegt einerseits auf der einfachen Anwendung unserer Produkte und andererseits darauf, die Produktion und die Materialien unserer Produkte noch nachhaltiger zu gestalten“, sagt Michael Rauterkus, President GF Building Flow Solutions. „Um unser Engagement zu unterstützen, die Bauindustrie mit gutem Beispiel voranzubringen, haben wir ein Konzept für eine klimaneutrale Fabrik entwickelt, das unsere Bestrebungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen verdeutlicht. Unser Ziel ist es, das Konzept auch auf andere Fabriken auszurollen.“

Nachhaltigkeit und Innovation im Mittelpunkt

GF Building Flow Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, neue Wege zu finden, um Wasser zu sparen, zu verwalten und verantwortungsvoll bereitzustellen. „Die Kombination der Produkte und Lösungen von Uponor und GF ermöglicht es uns, unsere bestehenden und neuen Kunden noch besser zu bedienen und ihnen zu helfen, etwas zu bewirken. Unser gemeinsamer Nachhaltigkeitsansatz ist ehrgeizig, ganzheitlich und strategisch. Wir sind gut positioniert, um die Chancen zu nutzen, die sich durch die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Heiz- und Kühlsystemen sowie nach nachhaltigen Systemen für sicheres und sauberes Wasser ergeben“, sagt Michael Rauterkus. „Auf unserem weiteren Weg der Nachhaltigkeit möchte ich mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und die hervorragenden Leistungen bedanken. Mein herzlicher Dank gilt vor allem allen unseren Mitarbeitern für ihr kompromissloses Nachhaltigkeitsengagement.“

