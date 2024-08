Grundfos hat seine Mischkreis-Komplettlösung Mixit um eine innovative Sollwert-Funktion erweitert, die erstmals eine direkte Führung des Wärme- bzw. Kälteerzeugers durch den Mischkreis ermöglicht und zusätzliche Energieeinsparungen erschließt. Über den Analogausgang der Regeleinheit oder über die Feldbusschnittstelle kann jetzt ein bedarfsabhängiger Temperatur-Sollwert für die Energiequelle ausgegeben werden. Die neue Funktion sorgt dafür, dass der Mischkreis mit der optimalen Temperatur versorgt wird und reduziert unnötige Energieverluste durch zu hohe bzw. zu niedrige Temperaturen. Die Ausgabe als Analogsignal ermöglicht zudem die Nutzung der Funktion auch ohne aufwändige Leittechnik. Mit der neuen Sollwert-Funktion lassen sich Mischkreise mit oder ohne Leittechnik gemäß den Automatisierungs-Anforderungen von §71a Gebäude-Energiegesetz (GEG) realisieren.

Die analoge Ausgabe des Erzeugersollwertes erfolgt als Ausgangssignal zwischen 0 und 10 V. Werkseitig sind +5 Grad in Heizungs- und -2 Grad in Kälteanwendungen als Temperaturoffset zwischen Mischkreis-Vorlauf und Energiequelle voreingestellt, die Werte können jedoch individuell über die Grundfos GO App angepasst werden. Mit einer Assistenzfunktion hilft die App auch beim richtigen Anschluss des Ausgangssignals.

Besonders interessant ist die neue Sollwert-Funktion beim Betrieb mehrerer Mischkreise. Die Regeleinheiten können zu einer Kaskade zusammengeschlossen werden, bei der der Wärme- bzw. Kältebedarf zwischen den Einheiten intelligent abgeglichen wird. In der Kaskade bestimmt dann der Mischkreis mit dem höchsten Energiebedarf automatisch den Sollwert der Energiequelle. Die Einrichtung einer Kaskade aus mehreren Mixit-Einheiten erfolgt ebenfalls über die Grundfos GO App. Einmal eingestellte Sollwerte lassen sich dabei einfach auf die anderen Einheiten übertragen.

Die neue Erzeugersollwert-Funktion steht ab sofort ab Werk zur Verfügung und kann in vorhandenen Mixit-Regeleinheiten kostenlos per Software-Update mit der Grundfos GO App nachgerüstet werden.

Grundfos Mixit ist eine All-in-one-Mischkreislösung, bei der bis auf die Sekundärkreispumpe alle Mischkreiskomponenten - Ventile, Schrittmotor, Sensoren sowie eine intelligente Temperaturregelung - in einer kompakten Regeleinheit integriert sind. Der Aufwand für Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme von Mischkreisen reduziert sich dadurch um bis zu 50 Prozent. Darüber hinaus stellt die Lösung mehr als 100 Datenpunkte von Pumpe und Mischer zur Verfügung und besitzt hardwareseitig bereits alle erforderlichen Schnittstellen für die Anbindung an die Leittechnik. Der Mischkreisbetrieb lässt sich auch ohne Leittechnik über die Cloudlösung Grundfos BuildingConnect überwachen und optimieren.

"Die Entwicklung in der Gebäudeautomation geht hin zu einer verteilten Intelligenz mit dezentralen Steuerungen", sagt Benjamin Maibaum, Regional Lead Digital Product Specialist bei Grundfos. "Unsere Mischkreislösung Mixit trägt dem Rechnung. Mit der erweiterten Funktionalität kann der Wärme- bzw.

Kälteerzeuger jetzt erstmals direkt durch den Mischkreis geführt werden, auch ohne eine Leittechnik. Das ist besonders vor dem Hintergrund interessant, dass das GEG bei Nicht-Wohngebäuden ab 290 kW Primärenergiebedarf einen Automatisierungsgrad mindestens Level B fordert. Die Anforderung an Kommunikation zwischen Mischkreis und Energieerzeuger und an Energiemanagement und Monitoring lassen sich mit Mixit problemlos erfüllen."