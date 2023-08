Wo und wie begegnen sich verschiedene Generationen heute? Es sollten offene Räume sein, wo sich Menschen jeden Alters gegenseitig bereichern, zum Beispiel Kinder und Senioren spielerisch voneinander lernen können. Das war die Vision der Caritas Stiftung Stuttgart für das Areal der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Maria Vianney in Stuttgart. Rund 25 Millionen Euro investierte die Caritas – mit Unterstützung der Grötzinger-Stiftung in die Quartiersentwicklung. Im Stadtteil Mönchfeld hat der Bauherr eine Wohnanlage für Senioren und eine Kindertagesstätte realisiert. Das Projekt an der Steinbuttstraße wurde nach Entwürfen von a+r Architekten im März 2023 fertiggestellt und fast ausschließlich mit Sanitärprodukten von Geberit ausgestattet.

„Die bestehende Anlage war überdimensioniert und in die Jahre gekommen“, sagt Josef T. Ebert von der Caritas Stiftung Stuttgart, und ergänzt: „An dessen Stelle haben wir nun modernen sozialen Wohnraum geschaffen.“ Direkt neben dem Sakralbau sind auf dem Gelände der katholischen Gemeinde St. Johannes Maria Vianney drei Gebäude mit insgesamt 64 Wohnungen für Senioren und eine Kindertagesstätte entstanden. Ergänzend dazu befindet sich im Erdgeschoss der Wohnanlage die Sozialstation, von der aus die Betreuung der Senioren organisiert wird. Dort können die Bewohner zudem ein Beratungsangebot wahrnehmen. Das Quartierskonzept legt großen Wert auf kommunikative Aspekte, zum Beispiel durch den zentral gelegenen „Generationenplatz“, der zu Begegnungen einlädt.

Die Wohneinheiten sind auf die Gebäudeteile auf bis zu acht Stockwerke verteilt und verfügen über unterschiedliche Grundrisse. Die Größe der Wohnungen reicht von zwei bis vier Zimmern von ca. 35 m² bis ca. 85 m². Josef T. Ebert: „Wir hoffen, hier vielen Menschen ein würdevolles Altern in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, so selbstständig wie möglich und mit so viel Unterstützung wie nötig.“ Deshalb sind alle Bäder großzügig gestaltet, um seniorengerechte Bedingungen sicherzustellen.

Gesamte Sanitärtechnik aus einer Hand

Vilson Spaqi, Inhaber und Geschäftsführer des Sanitärbetriebs SV Haustechnik, war für das ambitionierte Bauvorhaben mit der gesamten Sanitärtechnik sowie der Badausstattung beauftragt worden. Auf seine Empfehlung hin hat sich der Bauherr fast ausschließlich für Sanitärtechnik von Geberit entschieden, von den Versorgungsleitungen über das Entwässerungssystem bis zu den Badkeramiken.

„Der Bauherr hat großen Wert auf die durchgängige Qualität der verbauten Materialien und Produkte gelegt. Deshalb habe ich mich dafür stark gemacht, dass wir möglichst alle Produkte von Geberit einbauen dürfen. Zu 99 Prozent ist mir das auch gelungen.“ Spaqi ist vom Hersteller überzeugt: „Es funktioniert einfach am besten, wenn alles aus einer Hand kommt. Und weil wir sehr gerne mit Geberit arbeiten, empfehle ich die Produkte eigentlich auf jeder Baustelle.“ Warum? Beispiel WC-Montage: „Dank der durchdachten Befestigung hat man die WC-Keramik einfach und sicher ruck zuck montiert. Da wackelt nichts. Ich sage immer: einmal ran, nie wieder hin“, lobt der Handwerker.

Hoher Sicherheitsanspruch bei Versorgungs- und Entwässerungsleitungen

Die Steigstränge und Kellerverteiler wurden komplett mit dem Versorgungssystem Geberit Mapress Edelstahl umgesetzt. Und für die Verteilungen bis zur letzten Zapfstelle wurde Geberit FlowFit verwendet. Hierfür war ursprünglich handelsübliches Verbundrohr ausgeschrieben, doch Spaqi setzte sich für eine Änderung ein und überzeugte den Bauherrn: „Ich habe auch deshalb auf Geberit FlowFit gesetzt, weil ich testen wollte, wie meine Monteure mit dem neuen System zurechtkommen. Seitdem sind wir alle so überzeugt davon, dass wir eigentlich nur noch damit arbeiten, außer der Kunde will ausdrücklich ein anderes Produkt.“ Als Entwässerungssystem hat der Installateur Geberit SilentPro und Silent-PP verbaut: „Ich wollte in diesem Fall mit dem Stecksystem arbeiten, weil es sich einfach und schnell verarbeiten lässt.“

Tempo ist das A und O: „draufstecken, pressen, fertig“

Das Bauvorhaben wurde von der Fa. Rommel SF-Bau GmbH & Co. KG aus Stuttgart als Generalübernehmer realisiert. Der Bauablauf erfolgte nach dem bei Rommel bewährten Lean Management, in welchem der Bauablauf auf Wochen getaktet ist und täglich auf Termin und Qualität kontrolliert wird. Dieses System ermöglicht den vor Ort arbeitenden Unternehmungen eine exakte Einsatzplanung. Hieraus kann der einzelne Unternehmer dann ableiten, welcher Personaleinsatz wann notwendig ist, zu welchem Zeitpunkt die Materialien an der Baustelle angeliefert werden und wie die Schnittstellen definiert sein sollen, damit die Arbeitsprozesse optimal laufen. Das Team von Vilson Spaqi musste streng nach diesem Taktplan arbeiten und in den Wohnungen inklusive Druckprobe, Isolierung und Brandschutz drei bis vier komplette Bäder pro Woche installieren.

Die Monteure kamen sehr gut mit dem Zeitplan zurecht, sagt der Chef. Dabei war das Tempo bei der Installation das A und O. Hier war Geberit FlowFit laut Spaqi eine große Unterstützung: „Das Arbeiten mit Geberit FlowFit ist bequem, praktisch und vor allen Dingen erleichtert es uns bei der Montage das Leben enorm. Alle meine Monteure sind super zufrieden damit. Zum Beispiel gibt es immer das Risiko, mal etwas zu vergessen. Das kann bei FlowFit nicht passieren, weil man sofort sieht, ob man schon verpresst hat oder nicht.“ Und Zeit spart es auch: „Die Verarbeitung ging schneller als bei allen anderen Systemen – draufstecken, pressen, fertig.“

Selbstbestimmtes Wohnen auch bei Pflegebedürftigkeit

Alle Wohnungen sind auf barrierearmes Wohnen ausgelegt, das gilt insbesondere für die Bäder. Vier Wohnungen wurden in Anlehnung an die DIN 18040 als „R-Wohnungen“ geplant und ausgeführt. So wurde darin zum Beispiel die bodenebene Duschfläche Geberit Setaplano eingesetzt, die mit Rutschhemmung Klasse C ausgerüstet ist und eine hohe Standsicherheit gibt.

Aber auch in den übrigen 60 Wohneinheiten sollen die Senioren die Möglichkeit haben, in ihrer Wohnung zu bleiben – unabhängig davon, wie viel Betreuung oder Pflege sie einmal brauchen könnten: „Die Bäder lassen sich bei Bedarf mit überschaubarem Aufwand als barrierefrei umbauen. Das war eine zentrale Anforderung an die Installation“, berichtet Vilson Spaqi. In den Bädern wurde für einen späteren Umbau einiges vorbereitet, zum Beispiel durch das Installationssystem Geberit Duofix mit Sigma-Unterputzspülkasten und vorinstallierten Vorrichtungen für Haltegriffe.

„Die Waschtische sind unterfahrbar und etwas tiefer als normal“, erzählt der Geschäftsführer. Verbaut hat sein Team Geberit Renova Comfort Square Waschtische und spülrandlose Renova Wand-WCs mit Sigma20 Betätigungsplatten. Auch die Räumlichkeiten der Sozialstation im Erdgeschoss haben ein barrierefreies Bad mit Klappgriffen „und allem Drum und Dran“ bekommen.

Kinder entdecken spielerisch Wasserwelten

Das Gebäude der Kindertagesstätte bietet auf zwei Etagen Platz für vier Kitagruppen. Jeder Gruppe stehen Toilettenräume zur Verfügung, sowie ein Waschraum mit Küche. Für die Sanitärräume wurden die kindergerechten Produkte der Badezimmerserie Geberit Bambini gewählt. Heute freuen sich die Kita-Kinder über Stand- und Wand-WCs sowie eine Badewanne der Serie.

Hoch zufrieden mit dem Geberit Außendienst

„Geberit zu installieren hat für mich als Handwerker viele Vorteile“, lobt Vilson Spaqi und begründet dies so: „Alles geht schnell und man bekommt gute Qualität. Ich kann mit gutem Gewissen zum Kunden sagen, ich habe das Beste eingebaut. Und ich kann auch selbst gut schlafen.“ Auch vom Service ist er überzeugt: „Unser Ansprechpartner bei Geberit ist immer erreichbar und kümmert sich darum, dass alles klappt. Wenn es auf der Baustelle doch mal ein Problem gibt, dann schaut er danach und wir finden eine Lösung. Auch bei diesem Projekt lief alles top, wir waren sehr zufrieden mit Geberit.“