Die GARANT Gruppe ist die wachstumsstarke Marketing- und Einkaufs-Verbundgruppe für den Mittelstand. Ein traditionsreiches, aber vor allem zukunftsorientiertes Unternehmen, das mit seiner Finanzstärke weiter neue Wachstumspotenziale erschließen wird.

In den Geschäftsfeldern Küchen, Wohnen, Schlafen sowie Bad + Haus unterstützen die GARANT Spezialverbände über 1.800 Fachhandels- und Fachhandwerksbetriebe in allen Bereichen der Unternehmensführung.

Führende Einkaufskonditionen, exklusive Kollektionsmarken, zielgerichtete Marketingkonzeptionen und ein breites Dienstleistungsportfolio stärken den aktiven GARANT Partner als Unternehmer in seiner Region.

Als Schnittstelle zwischen Industrie und Handel stehen wir für gelebte Partnerschaft, die Menschen und Geschäfte voran bringt. Persönlich, fair und nah am Markt.

Werden Sie Teil der großen GARANT Gruppe und verstärken Sie unser engagiertes Team mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Erfahrung und Ihrem Know-how. Bei uns warten spannende Herausforderungen, ein sicherer Arbeitsplatz und motivierte Kollegen auf Sie!

Wir suchen:

Sie pflegen aktiv Ihr Netzwerk und bauen es strategisch aus? Sie kennen die SHK-Branche aus dem Effeff und möchten mit Ihrem Know-how echte Mehrwerte schaffen? Dann werden Sie Teil unseres starken Außendienstteams als

Area Sales Manager (m/w/d) für unseren SHK-Verband im Großraum Bayern

Unser Vertriebsteam ist das Gesicht und die Stimme unseres Verbandes in Richtung Handwerk und Industrie. Aus diesem Grund suchen wir nach einem Experten der SHK-Branche (m/w/d) der nicht nur einen ausgeprägten Fokus auf den Vertrieb unserer Verbandsleistungen legt, sondern gleichermaßen Kundenbedürfnisse versteht und lösungsorientiert handelt.

Das sind Ihre Aufgabenschwerpunkte

Beratung mit Substanz: Sie wissen, worauf es im SHK-Handwerk ankommt, und beraten unsere Handwerkspartner individuell und zielgerichtet – von der Betriebsführung bis hin zur Einkaufsoptimierung über unsere Lieferantenpartner.

Sie wissen, worauf es im SHK-Handwerk ankommt, und beraten unsere Handwerkspartner individuell und zielgerichtet – von der Betriebsführung bis hin zur Einkaufsoptimierung über unsere Lieferantenpartner. Netzwerk ausbauen: Sie nehmen die Herausforderung gerne an, Ihre Vertriebsregion durch die Gewinnung neuer Handwerkspartner weiter auszubauen und zu stärken. In Ihrem Reisegebiet agieren Sie eigenverantwortlich und sind motiviert, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Sie nehmen die Herausforderung gerne an, Ihre Vertriebsregion durch die Gewinnung neuer Handwerkspartner weiter auszubauen und zu stärken. In Ihrem Reisegebiet agieren Sie eigenverantwortlich und sind motiviert, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Vertrieb mit Herz und Verstand: Sie präsentieren unsere Verbandsdienstleistungen sowie die Angebote und Sortimente unserer 2- und 3-stufigen Lieferantenpartner überzeugend und finden es spannend, neue Impulse aus Handel und Industrie aufzunehmen und gleichermaßen einzubringen.

Sie präsentieren unsere Verbandsdienstleistungen sowie die Angebote und Sortimente unserer 2- und 3-stufigen Lieferantenpartner überzeugend und finden es spannend, neue Impulse aus Handel und Industrie aufzunehmen und gleichermaßen einzubringen. Gemeinsam stark: Sie pflegen einen engen Draht zu den Vertriebsorganisationen unserer Lieferantenpartner und nutzen Synergien für eine erfolgreiche Marktbearbeitung.

Sie pflegen einen engen Draht zu den Vertriebsorganisationen unserer Lieferantenpartner und nutzen Synergien für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Markt im Blick: Sie beobachten Trends, erkennen Chancen und gestalten unser Verbandsangebot für SHK-Handwerksbetriebe und Lieferanten aktiv mit.

Das bringen Sie mit

Erfolgreich abgeschlossene (kaufmännische) Ausbildung und idealerweise Berufserfahrungen in einer vertrieblich dienstleistungsorientierten Position innerhalb der Branche oder einem technischen Vertrieb

Erste Vertriebserfahrung im Außendienst sowie Freude daran, unterwegs zu sein und mit Menschen in den Austausch zu kommen

Verständnis für die Bedürfnisse innerhalb der SHK-Branche, sowie gute Vernetzung zu Handwerk und ggf. Industrie

Idealerweise Kenntnisse in der Erfassung eines qualitätsorientierten und verlässlichen Berichtswesens mittels CRM-Tool

Das bieten wir Ihnen bei der GARANT Gruppe

Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive: Seit über 65 Jahren erfolgreich – mit Innovationsgeist, positivem Teamspirit sowie einem dynamischen Umfeld, in welchem Sie eigenverantwortlich Projekte vorantreiben können

Seit über 65 Jahren erfolgreich – mit Innovationsgeist, positivem Teamspirit sowie einem dynamischen Umfeld, in welchem Sie eigenverantwortlich Projekte vorantreiben können Individuelle Weiterentwicklung: Persönlich und fachlich – mit regelmäßigem, wertschätzendem Feedback

Persönlich und fachlich – mit regelmäßigem, wertschätzendem Feedback Leistung, die sich lohnt: Attraktive, erfolgsorientierte Vergütung, welche Erfolg und Engagement belohnt

Attraktive, erfolgsorientierte Vergütung, welche Erfolg und Engagement belohnt Weitere Benefits: neutraler Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung), 30 Tage Urlaub, Jobrad, Firmenfitness, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Firmenevents u.v.m.

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Jetzt bewerben

Die Information darüber, wie wir mit Ihren Bewerberdaten umgehen, finden Sie in unseren Hinweisen zum Umgang mit Bewerberdaten unter www.garant-gruppe.de/datenschutz-bewerber-deutschland/