In Deutschland werden Bäder nach etwa 20 bis 30 Jahren saniert. Ist das Budget knapp oder erscheint der Sanierungsumfang zu groß, verschiebt sich das neue Bad trotz grundsätzlichem Interesse und vielleicht schon angefragter Angebote für viele Kunden auf unbestimmte Zeit. Da dennoch Sanierungsbedarf besteht, können Teilrenovierungen eine gute Lösung sein, die sich auch für SHK-Profis lohnen: Die Projekte sind überschaubar, leicht kalkulierbar und können genau auf die individuellen Wünsche der Kunden abgestimmt werden. Produkte, die einfach austauschbar, universell kombinierbar und flexibel zu verarbeiten sind, beschleunigen die Arbeit und sorgen so für zusätzliche Umsatzmöglichkeiten.

Mehr Barrierefreiheit

Der wohl häufigste Grund für eine Teilsanierung ist der Wunsch nach Barrierefreiheit. Klassischerweise weicht in dem Fall die Badewanne oder erhöhte Duschwanne einer barrierefreien Duschlösung. Soll dabei möglichst viel von der bisherigen Bausubstanz erhalten bleiben, beispielsweise vorhandene Fliesen und Anschlüsse, bedarf es einer Lösung, die exakt zur vorhandenen Bausituation passt. Duschwannen wie Squaro Infinity lassen sich direkt auf der Baustelle zuschneiden und somit auch in schwierigen Einbausituationen einsetzen. Weitere Elemente für ein barrierefreies Bad liefert die ViCare-Kollektion: Unterfahrbare Waschtische mit Haltemöglichkeiten bieten die nötige Sicherheit und fügen sich gleichzeitig in zeitgemäße Baddesigns ein.

Neue Farben und Formen

Auch der Wunsch nach einem aktuellen Design, modernen Farben und Oberflächen im Bad kann durch eine Teilsanierung erfüllt werden. Wenn die Anschlüsse passen, lassen sich viele Produkte vor der Wand ganz einfach austauschen. Ein neuer Waschtisch, gerne auch in Farbe, und moderne Möbel bringen eine deutliche Veränderung im Bad. Auch die Erneuerung der Armaturen bietet sich an. Der Armaturenfinder von Villeroy & Boch dient dabei als cleveres, digitales Recherchetool für Endverbraucher. Da bei der Auswahl technische und funktionale Aspekte berücksichtig werden, kann sich der Kunde ganz auf die gewünschte Optik fokussieren.

Ein Plus an Funktionalität und Komfort

Ohne großen Aufwand können Badmöbel ergänzt und somit wertvoller Stauraum geschaffen werden. Hoch- und Seitenschränke, beispielsweise aus den Serien Subway 3.0 oder Collaro, eigenen sich dazu ideal. Die hochwertigen My View-Spiegelschränke sorgen zudem für gutes Licht. Auch ein größerer Spiegel aus der Serie More to See kann viel verändern: Er lässt das Bad größer wirken, wertet es optisch auf und punktet zudem mit integrierter Beleuchtung, die optional in gängige Smart Home Systeme eingebunden werden kann.

Mehr Komfort und Hygiene bringt eine neue Toilette ins Bad. Die spülrandlosen DirectFlush-WCs bieten beste Spülleistung ohne Überspritzungen und sind schnell gereinigt. Optimal in Sachen WC-Komfort sind moderne Dusch-WCs wie die ViClean­Modelle von Villeroy & Boch. Sie sind optisch kaum von einer herkömmlichen Toilette zu unterscheiden, da die Technik in die Keramik integriert ist. Wichtig: Für die Installation eines Dusch-WCs einen Stromanschluss vorsehen.

Wasserverbrauch reduzieren

Wenn das Badezimmer hinsichtlich Nachhaltigkeit besser aufgestellt werden soll, ist eine Teilrenovierung ideal. Villeroy & Boch bietet verschiedene Produkte, die dabei helfen den Wasserverbrauch zu reduzieren.

Die WC-Spülung TwistFlush[e3] setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Spülleistung und Effizienz und erreicht einen herausragenden Hygienestandard im Badezimmer - und das erstmalig zu einem äußerst attraktiven Preis im Markeneinstiegssegment. Die physikalische Kraft des Wasserwirbels, die präzise, hoch positionierte Wasserführung und die perfekt abgestimmte Beckenarchitektur sorgen für so gründliche Ausspülung des Beckens, dass in der Regel kein Nachspülen notwendig ist. Dadurch und mit einem Verbrauch von lediglich 3 bzw. 4,5 l Wasser pro Spülgang punktet TwistFlush[e3] auch beim Thema Wassersparen.

Auch die Armaturen von Villeroy & Boch bieten einen effizienten Wasserverbrauch. Dafür sorgt die Funktion AquaSmart, die den Wasserverbrauch auf umweltfreundliche 5 Liter pro Minute begrenzt. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Armatur lassen sich so bis zu 60 Prozent Wasser sparen - ohne Verlust an Leistung und Komfort.