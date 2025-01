Mit der neuen Barbie x HEWI Sanitärkollektion verbinden sich zeitlose Bauhaus-Designprinzipien mit der ikonischen Farbwelt von Barbie zu einer Serie, die Individualität und Inklusivität feiert. Sie setzt nicht nur neue Designstandards im Bad, sondern verkörpert auch den Geist von Unabhängigkeit, Inspiration und Wertschätzung für die Einzigartigkeit jedes Menschen. Diese in der Sanitärbranche besondere Zusammenarbeit wird erstmals auf der ISH in Frankfurt gezeigt, wo die gesamte Kollektion am HEWI-Stand präsentiert wird.

HEWI – Design für Alle

Universal Design ist seit jeher ein zentraler Bestandteil von HEWIs Philosophie. Bereits seit über 95 Jahren entwickelt das Unternehmen Produkte, die den Menschen echten Mehrwert bieten. Hochwertige Materialien, ikonische Farben und eine einfache, intuitive Nutzung zeichnen HEWI aus. Genau diese Werte spiegeln sich auch in der Barbie x HEWI-Kollektion wider: ein Design, das für alle Menschen zugänglich ist – unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen oder Fähigkeiten.

Barbie – Symbol für Optimismus und Vielfalt

Barbie ist die vielfältigste Puppenserie der Welt mit mehr als 175 Looks, einschließlich Körpertypen, Hautfarben, Frisuren, Haarfarben und Augenfarben sowie einer Vielzahl an sichtbaren und unsichtbaren körperlichen Einschränkungen. Diese Diversität spiegelt sich in der Barbie x HEWI-Kollektion wider und feiert die Schönheit des Individuellen.

Die Farbe Pink steht für Optimismus, Selbstbewusstsein und Hoffnung. In der Architektur wird sie zunehmend als Ton wahrgenommen, der Emotionen anspricht und vielseitige Wirkungen entfaltet. Je nach Umgebung kann Pink anregend und inspirierend wirken oder als beruhigender, harmonisierender Akzent dienen. In der Barbie x HEWI-Kollektion verbindet sich diese markante Farbwahl mit dem reduzierten, funktionalen Design von HEWI zu einer ausdrucksstarken und innovativen Kombination.

Im Kontext der „Healing Architecture“ – eines Ansatzes, der die heilende Wirkung von Raumgestaltung betont – trägt die Farbe dazu bei, Räume zu schaffen, die Offenheit, Wärme und Kreativität fördern. Die Kollektion fügt sich damit ideal in unterschiedlichste architektonische Umgebungen ein: vom privaten Badezimmer über Boutique Hotels bis hin zu barrierefreien Gesundheitsräumen und öffentlichen Einrichtungen. Mit ihrer klaren Formsprache und den charakteristischen Designmerkmalen zeigt die Barbie x HEWI-Kollektion, wie Gestaltung nicht nur funktional, sondern auch emotional wirken kann.

Grenzenloses Design

Die Barbie x HEWI-Kollektion umfasst fast 40 hochwertige Sanitärprodukte, die das ikonische HEWI-Design mit dem unverkennbaren Stil von Barbie vereinen. Von Handtuchhaltern und Seifenspendern bis hin zu WC-Bürstengarnituren und Stützklappgriffen bietet die Kollektion durchdachte Lösungen für designaffine Kunden, die Funktionalität und Stil miteinander verbinden möchten. Mit einer frischen Farbpalette bringt HEWI die legendäre Serie 477/801 in eine moderne Dimension und verleiht Badezimmern eine neue, stylische Note.

Die Produkte der Kollektion erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität. Die Farbvarianten reichen von elegantem Rosa bis zu ausgewählten Farbkombinationen aus Rosa, Weiß und Schwarz, die vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Bad bieten.

Globale Ikonen

„Barbie und HEWI stehen beide für ikonisches Design und starke Visionen – unsere Zusammenarbeit vereint diese Stärken auf beeindruckende Weise“, sagt Christiane Küper, Head of Brand and Sales bei HEWI. „Mit der Barbie x HEWI-Kollektion schaffen wir ‚Design mit unbegrenzten Möglichkeiten‘: eine Verbindung von Funktionalität, Ästhetik und Inklusivität, die Menschen inspiriert und neue Maßstäbe im modernen Interieur setzt.“

Ruth Henriquez, Head of Consumer Products, Publishing and LBE EMEA, ergänzt: „Barbie steht seit über 65 Jahren für Kreativität und Selbstausdruck. In Zusammenarbeit mit HEWI konnten wir diese Werte in eine innovative und funktionale Kollektion übertragen, die nicht nur die Designwelt inspiriert, sondern auch den inklusiven Gedanken unserer Marke aufgreift. Wir sind begeistert, wie sich diese Partnerschaft zu einer neuen Form von Ausdruck und Funktionalität entwickelt hat.“