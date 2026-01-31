Vom 20. bis 23./24. Januar 2026 versammelte die grösste Fachmesse der Schweiz die Bau- und Immobilienwirtschaft in der Messe Basel. Unter dem Motto «Zusammen neue Impulse setzen» präsentierten 592 Aussteller und Partner ihre Produktneuheiten und Lösungen auf 80'000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

48'432 Besucherinnen und Besucher sorgten an der Swissbau 2026 für volle Hallen und durchwegs positive Rückmeldungen aller Akteure.

Ein ausgeprägtes Interesse an Innovationen, authentische Begegnungen und ein intensiver Austausch zeichneten die diesjährige Swissbau aus. Aussteller und Partner lobten einhellig die Qualität der Kontakte und die guten Gespräche. Der fachübergreifende Besuchermix aus Projektentwicklung, Planung, Handwerk und Unterhalt war in allen Hallen erlebbar.



Wissenszuwachs durch massgeschneidertes Programm



Auch in den Kollaborations-Plattformen Swissbau Focus & Lab wurde gemeinsame Entwicklung gelebt. Hochkarätige Gäste aus Politik, Verbänden, Wirtschaft und Bildung diskutierten vor vollen Rängen über die aktuellen Herausforderungen der Branche. Kreislaufwirtschaft, Bauprozesse, Klimawandel und Nachhaltigkeit bildeten die zentralen Leitthemen des Programms. Praxisnahe Präsentationen bereits marktreifer Lösungen eröffneten im Swissbau Lab neue Perspektiven. Videoaufzeichnungen der Hauptbühnen stehen allen Bauinteressierten auf der Swissbau Website zur Verfügung.



Die neue Trendwelt Innenausbau überzeugte



In Halle 1.2 traf das Swissbau Publikum auf eine atmosphärische Erlebniswelt rund um den Innenausbau. An fünf Tagen geöffnet bot die gemeinsame Ebene Raum für Entdeckungen aus Badinnovationen, neuartigen Oberflächen, stimmungsvollen Beleuchtungen und hochwertigen Objekteinrichtungen. Die Inszenierung der Trendwelt und das lebendige Zusammenspiel aus Gestaltung, Funktionalität und Nachhaltigkeit stiess beim Publikum auf grossen Anklang.



Dem Handwerk über die Schulter schauen



Zahlreiche praktische Einblicke gab es in den Hallen 1.0 und 1.1 zu erleben. Neben der grossen Anzahl an Innovationen renommierter und junger Marken zeigte im «Treffpunkt Handwerk» das Ausbaugewerbe seine neuesten Techniken. Auf dem «Marktplatz Putz & Farbe» zogen Präsentationen von Handwerkprofis wie auch prämierten Lernenden das Fachpublikum magnetisch an. Die neue Kooperation mit dem Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV fruchtete.



Wertvolle Partnerschaften der Swissbau

Die Swissbau baut konsequent auf starke Partnerschaften: Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA belebte mit einer grosszügigen Lounge und einer intensiven Programmgestaltung Swissbau Focus & Lab. Die Marke LAUFEN sowie Abacus Business Solutions bestachen durch ihre Standarchitektur und individuell auf die Swissbau abgestimmte Angebote.



Rolle als Kompetenzplattform stärken



Messeleiter Tobias Hofmeier betont: «Es freut uns sehr, dass unsere Aussteller und Partner an der Swissbau erfolgreich waren und viele neue Kontakte knüpfen konnten.» Die Messeverantwortlichen werden auch in diesem Halbjahr Gespräche mit Unternehmen aus der Bauwirtschaft führen. Ziel ist, die Relevanz des Treffpunkts weiter auszubauen und den Bedürfnissen der Branche eine Plattform mit maximalem Nutzen zu bieten.

Die nächste Ausgabe der Swissbau ist auf den 18. bis 21./22. Januar 2028 terminiert.