Die Bette GmbH & Co. KG nimmt in tiefer Trauer Abschied von Fritz-Wilhelm Pahl, der am 13. August im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Seit dem 1. Januar 1975 hat Fritz-Wilhelm Pahl als Geschäftsführender Gesellschafter unser Unternehmen entscheidend geprägt. Der Wandel von einer kleinen Metallschmiede in Delbrück zu einem modernen, international erfolgreichen Industriebetrieb ist sein Lebenswerk.

Als Unternehmer der alten Schule kannte er jeden Winkel des Werks, alle Prozesse und viele Mitarbeitende persönlich, oft auch deren familiären Hintergrund. Gleichzeitig verstand er es, Verantwortung abzugeben und junge Talente zu fördern. Er hörte auf die Stimmen aus Produktion und Vertrieb und war in Wirtschaft, Politik und der Region hervorragend vernetzt.

Besonders am Herzen lag Fritz-Wilhelm Pahl als Ingenieur die Modernisierung der Fertigung. Mit dem Umzug an den Rellerbrink (Industriegebiet Delbrück-Ost) wuchs das Werk kontinuierlich auf heute 70.000 m² Hallenfläche und wurde zu einer hochautomatisierten Produktion für Stahlverformung, Emaillierung und Logistik. Früh führte er eine eigenentwickelte, EDV-gestützte Fertigungssteuerung ein, die Transparenz, Taktung und Planbarkeit deutlich erhöhte. Mit Gespür für Markttrends und Innovationen verzahnte er Entwicklung, Gestaltung und Fertigung. So formte er die anerkannte Designmarke Bette mit einer außergewöhnlich breiten Produktpalette aus emailliertem Stahl, von Badewannen über bodenebene Duschflächen bis zu Waschtischen.

Nach dem gelungenen Generationswechsel 2011/2012 blieb er dem Unternehmen als Mitglied des Beirats eng verbunden, immer geprägt von der von ihm gelebten „Gelassenheit des Tüchtigen“. Sein Credo bleibt Leitstern: „Es macht Spaß, Unternehmer zu sein – besonders in Ostwestfalen, ganz besonders in Delbrück!“ Fritz-Wilhelm Pahl bleibt über seinen Tod hinaus eine prägende Unternehmerpersönlichkeit. Werte wie Qualitätsanspruch, Innovationskraft, Bodenständigkeit und Verlässlichkeit sind heute Teil der DNA von Bette.

Ehrenamtliches Wirken

Weit über Bette hinaus stellte Fritz-Wilhelm Pahl seine Erfahrung in den Dienst der Allgemeinheit – lokal verwurzelt, überregional vernetzt. Er stand für eine starke mittelständische Wirtschaft, faire Arbeitsbeziehungen und verantwortungsvolles Unternehmertum. Auszug seiner langjährigen Ehrenämter: