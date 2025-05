Gute Nachrichten für die Nutzer des schalldämmenden Gebäudeentwässerungssystems RAUPIANO PLUS von REHAU: das System ist dank der neuen RAUCLAMP Befestigungsschellen RAUCLAMP noch leiser geworden und erzielt nun einzigartige 13 dB(A) bei einem Durchfluss von 4 l/s. Ein neuer Dichtring reduziert Steckkräfte und ermöglicht die Monate ohne Anfasen und ohne Gleitmittel. Dadurch entfallen Arbeitsschritte, was die Installation um bis zu 30 Prozent reduziert.

Lärm mindert die Lebensqualität, so dass dem Schallschutz auch in der Haustechnik eine besondere Bedeutung zukommt. Gerade bei gut gedämmtem, hochwertigem Wohnraum sollen unangenehme Abflussgeräusche nicht in der Nachbarwohnung ankommen.

Daher trägt die Wahl des richtigen Abflussrohrsystems maßgeblich zum Wohnkomfort bei. Das Produkt RAUPIANO PLUS von REHAU war hinsichtlich der Geräuschentwicklung mit einem Schallpegel von maximal 17 dB(A) schon immer richtungsweisend. Die mineralstoffgefüllten Rohre weisen eine hohe Materialdichte auf und absorbieren damit den Luftschall. Mit den dazugehörigen Systemschellen wird der Körperschall zudem entkoppelt, was in der Kombination zu hervorragenden Eigenschaften führt. Nun verbessert REHAU mit den weiterentwickelten Befestigungsschellen RAUCLAMP NC nochmals die Ergebnisse. Mit den neuen Befestigungselementen wird die Geräuschentwicklung nochmals deutlich auf 13 dB(A) gesenkt, was derzeit der beste Wert auf dem Markt ist. Dabei wurde stark auf die Montagefreundlichkeit geachtet: Schnellverschlüsse sorgen für einen definierten Anzugsmoment und damit maximale Montagesicherheit.

Neuer Dichtring beschleunigt die Montage

Ebenfalls neu ist der REHAU Dichtring, der die Gesamtmontage von RAUPIANO PLUS um bis zu 30 Prozent beschleunigt. Der werkseitig vormontierte Dichtring funktioniert bei der Montage ohne Gleitmittel, ohne Anfasen und ohne große Steckkräfte. Eine cm – Skalierung am Rohr vereinfacht das Abmessen und Ablängen. Das gesamte Sortiment von DN 32 – DN 200 ist damit selbst für stark fetthaltige Abwässer geeignet und kann auch bei Großküchen zum Einsatz kommen.

Brandmanschetten schließen im Brandfall sicher ab

Mit systemgeprüften Lösungen bietet RAUPIANO PLUS einen optimalen Brandschutz und damit ein hohes Maß an Sicherheit. Intumeszierendes Material quillt im Brandfall auf und schottet den Durchbruch zuverlässig gegen Rauchgase und Feuer. Die Brandschutzlösungen wurden bei akkreditierten Instituten geprüft und sind bauaufsichtlich zugelassen.

