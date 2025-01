Eleganz in Schwarz und Weiß: Duschrinne TECEdrainline im neuen Design

In den vergangenen Jahren hat die Produktreihe TECEdrainprofile mit einer Vielzahl von Farbvarianten auf dem Markt beeindruckt. Nun präsentiert Sanitärexperte TECE die Premium Duschrinnen TECEdrainline-Evo und TECEdrainline zusätzlich in zwei neuen Trendfarben: In Schwarz matt und Weiß matt verleihen sie jedem Badezimmer Stil und Klasse. Eine zweifache Beschichtung sorgt dabei für beständige, samtmatte Oberflächen im edlen Look.