Frölnig: PELLETSKESSEL PE1 PELLET

Leistungsbereich 7 bis 35 kW. Mit einer Grundfläche von nur ca 0,38 m2 setzt der Pelletskessel PE1 Pellet neue Maßstäbe. Leiser Betrieb und hoher Komfort - niedrige Emissionen und der äußerst geringe Stromverbrauch zeichnen den neuen PE1 Pellet aus. Dank der hohen Energieeffizienz eignet sich der PE1 Pellet besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser.