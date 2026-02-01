13.02.2026  Pressemeldung Alle News von Fröling

Frölnig: PELLETSKESSEL PE1 PELLET

Leistungsbereich 7 bis 35 kW. Mit einer Grundfläche von nur ca 0,38 m2 setzt der Pelletskessel PE1 Pellet neue Maßstäbe. Leiser Betrieb und hoher Komfort - niedrige Emissionen und der äußerst geringe Stromverbrauch zeichnen den neuen PE1 Pellet aus. Dank der hohen Energieeffizienz eignet sich der PE1 Pellet besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser.

Brennwert für Pelletkessel PE1 Pellet!

In den Leistungsgrößen 15 - 20 kW ist der Fröling Pelletkessel PE1 auch mit innovativer Brennwerttechnik erhältlich. Wertvolle Energie aus der Abgas­luft, welche bisher durch den Kamin ungenutzt entweichen konnte, wird durch ein neues Brennwertgerät ausgeschöpft und dem Heizsystem zugeführt.

Besondere Merkmale:

  • Einfache Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Regelung Lambdatronic P 3200
  • Drehzahlgeregeltes, leises Saugzuggebläse
  • WOS-Technik für maximale Wirkungsgrade
  • Stromsparender Antrieb für doppeltes Sicherheitssystem
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
