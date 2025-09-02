Vaillant startet im September 2025 in Deutschland und Österreich den Verkauf der umfassend überarbeiteten Luft/Wasser-Wärmepumpe aroTHERM plus. Die neue Generation ist besonders effizient, sehr leise und kann fast überall am Haus aufgestellt werden. Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist die Wärmepumpe sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung von Bestandsimmobilien geeignet. Für die neue aroTHERM plus bietet Vaillant eine kostenfreie 5-Jahresgarantie sowie digitale Services für dauerhaft niedrige Betriebskosten an.

„Mit unserer neuen Wärmepumpe aroTHERM plus bieten wir unseren Kunden eine energiesparende und zukunftssichere Lösung für ihr Zuhause“, sagt Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer von Vaillant Deutschland. „Wer in eine moderne Wärmepumpe investiert, spart Heizkosten, erhöht den Wert seiner Immobilie und macht sich unabhängig von steigenden Preisen für Öl und Gas.“

Die neue aroTHERM plus ist ab September 2025 in den Leistungsgrößen 3 bis 12 kW erhältlich und ist für den Einsatz in Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern geeignet.

Hohe Effizienz reduziert Heizkosten und erhöht Komfort

Die aroTHERM plus ist eine der meistverkauften Wärmepumpen Deutschlands. Die vollständig überarbeitete neue Generation ist im Vergleich zum Vorgängermodell noch effizienter. Das sorgt für geringe Betriebskosten für Immobilienbesitzer – auch bei hohen Vorlauftemperaturen an besonders kalten Tagen. Ermöglicht werden diese Vorlauftemperaturen durch den Einsatz des natürlichen, besonders umweltfreundlichen Kältemittels R290. Dieses Kältemittel enthält keine gesundheitsschädlichen Chemikalien und ist aufgrund seines niedrigen Treibhauspotenzials besonders umweltfreundlich. Wie ihr Vorgängermodell kann die neue aroTHERM plus Wärmepumpe nicht nur in Neubauten, sondern auch in älteren, weniger isolierten Bestandsgebäuden für Wärme- und Warmwasserkomfort sorgen. Sie ist für den Betrieb mit Radiatoren und Fußbodenheizungen geeignet. Im Sommer lassen sich Gebäude mit der aroTHERM plus auch kühlen.

Flexible Aufstellung, leiser Betrieb, modernes Design

Dank des neuartigen Sicherheitskonzepts kann die Außeneinheit der Wärmepumpe mit minimalen Abständen zu Türen, Kellerfenstern oder Lichtschächten nahezu ohne Einschränkungen am Haus platziert werden. So wird die effiziente Wärmepumpentechnologie auch für Gebäude mit stark eingeschränkten Aufstellmöglichkeiten und auf kleinen Grundstücken verfügbar.

Die nochmals reduzierte Lautstärke der aroTHERM plus entspricht in etwa der eines Kühlschranks. Noch geringer ist der Geräuschpegel im Nachtmodus, der einem leisen Flüstern oder Atemgeräuschen gleichkommt. Damit eignet sich die Wärmepumpe auch für dicht bebaute Wohngebiete und Reihenhäuser. Mit einem neuen Design präsentiert sich die aroTHERM plus in einem stilvollen Schwarzgrau. Somit fügt sie sich nahtlos in jede Umgebung ein und verbindet Funktionalität mit moderner Optik.

Umfassende Services für niedrige Betriebskosten

Neben der 5-Jahresgarantie bietet Vaillant zunächst in Deutschland für die Wärmepumpe aroTHERM plus digitale Services an, mit denen sich Betriebskosten deutlich reduzieren lassen. OptimierungPLUS prüft und analysiert fortlaufend die aktuellen Betriebsparameter eines Heizsystems. Bei Bedarf werden die Parameter der Wärmepumpe automatisch angepasst und individuell auf die Immobilie und ihre Nutzer abgestimmt. Dadurch lassen sich Energieverbräuche und -kosten um bis zu 15 Prozent reduzieren. Das smarte, cloud-basierte Energiemanagement EnergiePLUS sorgt dafür, dass die Wärmepumpe vorausschauend selbst erzeugten Photovoltaik-Strom nutzt. Alternativ kann EnergiePLUS in Kombination mit einem dynamischen Stromtarif die niedrigsten Börsenstrompreise identifizieren und den Betrieb der Wärmepumpe in die günstigsten Zeitfenster verlagern. Immobilienbesitzer profitieren so von geringeren Energiekosten bei gleichbleibend hohem Komfort. Die Vaillant Wärmepumpe aroTHERM plus lässt sich komfortabel per Touchdisplay bedienen und über die myVAILLANT App mobil steuern.

Die erste produzierte aroTHERM plus Wärmepumpe spendet Vaillant an die deutsche Einrichtung SOS-Kinderdorf Essen. Auf internationaler Ebene unterstützt das Familienunternehmen bereits seit mehr als 10 Jahren die Kinderrechtsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit in 25 Ländern mit effizienter Heiztechnik und sozialen Projekten.