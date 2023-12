Das neue Gebäudeenergiegesetzes zum 01.01.2024 untermauert die Forderungen nach schnellen und effizienten Lösungen, die das Erreichen der Klimaziele vorantreiben. Schätzungen zufolge sind in Deutschland noch immer etwa 4 Mio. Gasetagenheizungen, und damit eine veraltete Heiztechnik, im Einsatz. Der Austausch dieser ineffizienten Gasthermen gegen moderne Geräte mit Brennwerttechnik war in den vergangenen Jahren meist das erste Mittel der Wahl. Diese Option entfällt nun mit der Novellierung des Gesetzes.

Gastherme defekt – was ist jetzt zu tun?

Eine wirtschaftliche und effiziente Austauschlösung defekter Gasthermen ist der Umbau auf eine zentrale Wärmeerzeugung in Kombination mit dezentralen Wohnungsstationen. Die zentrale Wärmeerzeugung ist zukunftsfähig, da erneuerbare Energien – wie zum Beispiel Fernwärme oder Wärmepumpen – leichter eingebunden werden können.



Die effiziente Lösung: Wohnungsstation Regudis W-HTE GT

Speziell für den Umstieg von Gasetagenheizungen auf eine zentrale Wärmeerzeugung mit dezentralen Stationen hat Oventrop die elektronisch geregelte Wohnungsstation Regudis W-HTE GT entwickelt. Mit einer Breite von nur 440 mm passt sie in jede Nische einer gängigen Gastherme. Gegenüber Thermen-Austauschgeräten und hydraulisch geregelten Stationen bietet die elektronische Wohnungsstation einen deutlichen Effizienzvorteil. Und ihre Anschlüsse sind so angeordnet, wie die der gängigsten Thermentypen – das spart Zeit, Kosten und Nerven bei der Installation. Die Regudis W-HTE GT basiert auf dem bekannten Konzept der Regudis W-HTE. So gelingt die Umrüstung vor Ort schnell und sicher. Das Versprechen: Einfach installiert, in nur einer Stunde – und das ohne große Störung der Bewohner.

Die Station zeichnet sich weiter durch optimale hydraulische Werte bei Druckverlust, Schüttleistung und geringe erforderliche Systemtemperaturen aus. Dies ist u. a. auf die besondere Bauform des Wärmeübertragers zurückzuführen.

Die Trinkwassererwärmung im Durchlauf - just in time - gewährleistet eine zuverlässige Hygiene, eine Überprüfungspflicht auf Legionellen entfällt. Die Solltemperatur kann individuell und gradgenau über den Drehknopf am elektronischen Regler eingestellt werden. Heizungsseitig sind Temperaturen bis

90 °C möglich. Beim Betrieb mit einer Wärmepumpe lässt sich die Regudis W-HTE GT aufgrund des hohen Wirkungsgrads mit geringen Vorlauftemperaturen betreiben. Bereits eine Vorlauftemperatur von 50 °C genügt, um eine ausreichende Warmwassertemperatur sicherzustellen.

Die effiziente Regudis W-HTE GT Wohnungsstation ist als Umfeldmaßnahme förderfähig.

Eine passgenaue Abdeckung ist bei der Regudis W-HTE GT immer inklusive. Das neutrale, weiße Design der Aufputzhaube überdeckt die komplette untere Verrohrung und passt in jedem Wohnraum.

Regudis Wohnungsstationen lassen sich einfach mit mit OVplan auslegen. Die Oventrop Planungssoftware kann kostenlos heruntergeladen werden auf ov.de/ovplan

Mehr zu Regudis W-HTE GT auf thermentausch.oventrop.com