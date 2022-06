Ziel des Relaunches von Viessmann.de: mehr als 16 Millionen Seitenaufrufe pro Jahr

Von den Nutzer:innen aus gedacht: Die User Experience und Nutzerfreundlichkeit standen bei der Entwicklung der neuen Webseiten immer im Vordergrund. Die neue Unterteilung in einen Privatkunden- und einen Fachkunden-Bereich stellt sicher, dass alle Nutzer einfach auf die von ihnen benötigten Informationen und Services zugreifen können.

Mit viessmann.de ist die erste von mehr als 40 Viessmann Länderwebseiten des international aufgestellten Familienunternehmens nach einem umfassenden Relaunch neu an den Start gegangen. Ziele waren die Entwicklung eines neuen übersichtlichen Designs, die Verbesserung der Seitengeschwindigkeit sowie der Nutzerfreundlichkeit der Seite. Zudem stellen die neuen Seiten die erneuerbaren Energielösungen von Viessmann noch stärker in den Fokus, schärfen die Positionierung von Viessmann als DIE Wärmepumpen Marke und bieten noch mehr Tools und Services für die Information und Interaktion mit den Kund:innen an.

“In der Evolution der Viessmann Webseiten haben wir mit der neuen Viessmann.de einen großen Schritt nach vorne gemacht und bieten jetzt noch umfassendere Informationen und Services für all jene, die sich für unsere grünen Klimalösungen interessieren. Wir sind überzeugt, unsere Nutzer:innen und Partner:innen damit bestmöglich bei ihrer persönlichen Energiewende begleiten zu können.” Sagt Ivo Hoevel, Vice President Marketing.

“Wir haben unsere neue Webseite von den Nutzer:innen aus gedacht. Die User Experience und Nutzerfreundlichkeit standen dabei immer im Vordergrund. Insbesondere mit der neuen Unterteilung der Seite in einen Privatkunden- und einen Fachkunden-Bereich mit unterschiedlichen Ansichts-Modi, möchten wir sicherstellen, dass sich alle Stakeholder-Gruppen auf unserer Webseite wiederfinden und einfach auf die von ihnen benötigten Informationen und Services zugreifen können.” Laura Hümbs, Head of Global Digital Marketing & Sales Operations.

Mit etwa 14 Millionen Seitenaufrufen pro Jahr ist die deutsche Viessmann Webseite die derzeit reichweitenstärkste Domain der Unternehmensgruppe. Sie ist das erste Projekt, das nun live gegangen ist. Bei der Überarbeitung der Unternehmenswebseite standen diese wichtigen Themen im Mittelpunkt:

Layout & Design: Die Webseite hat ein neues und übersichtliches Layout erhalten, das sich in einen neuen, voneinander getrennten Privatkunden- und Fachkundenbereich unterteilt. Mit dem zugrunde liegenden Mobile First Ansatz wurden Mobilgeräte nicht nur mitbedacht, sondern das Design vom Mobiltelefon ausgehend erstellt. Aktuell ruft etwa die Hälfte der Besucher:innen die Webseite über das Smartphone auf.

: Die Struktur und die Inhalte der Webseite wurden so anpasst, dass Nutzer:innen die benötigten Informationen noch schneller finden und auf weitere, interessante Inhalte aufmerksam gemacht werden. Durch eine starke redaktionelle und technische Suchmaschinenoptimierung sind die einzelnen Content-Seiten nun noch einfacher über Suchmaschinen wie Google oder Bing auffindbar. Neue und optimierte Service-Tools: Einige Anwendungen wie die Viessmann Referenz-Galerie wurden überarbeitet und ihre Seitenladegeschwindigkeit deutlich erhöht, um durch ihre Integration die neue Viessmann.de zu stärken. Auch der Viessmann Chatbot, auf der bisherigen Seite in über 1.600 Bot Sessions bereits erfolgreich getestet, wurde auf der gesamten Seite integriert und hilft den Nutzer:innen dabei, gesuchte Inhalte und Antworten auf ihre Fragen noch schneller zu finden. Der im letzten Jahr neu entwickelte Produktfinder findet sich ebenfalls auf der neuen Webseite wieder und schlägt anhand einer Reihe an Fragen passende Systemprodukte für die jeweiligen Bedürfnisse und Lebensräume vor.

Der Relaunch der Viessmann.de ist der Auftakt zu mehr als 40 folgenden Webseiten Relaunches in den kommenden Monaten. Bereits in wenigen Tagen folgen der Relaunch von Viessmann Italien und Frankreich.