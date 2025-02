Am 22. Februar 2025 ist es so weit: Zum zweiten Mal öffnen die rund 270 ELEMENTS Badausstellungen deutschlandweit ihre Türen für den ELEMENTS Showtag. Dieser Tag steht in diesem Jahr im Zeichen eines Fokusthemas, das in einer alternden Gesellschaft immer mehr Menschen betrifft und dem Fachhandwerk besondere Potenziale bietet: „Barrierefreie Bäder und Fördermöglichkeiten“.

Wenn der Weg in die Wanne nur noch beschwerlich möglich und die Distanz vom Rollstuhl zum Wasserhahn unüberwindbar ist, sind spätestens Veränderungen nötig. Wer jedoch rechtzeitig an später denkt, kann das grenzenlose Badgefühl sofort ins Haus einziehen lassen. Umso erstaunlicher: Nur 1,5 Prozent der Wohnungen in Deutschland sind altersgerecht.

Noch immer denken viele Endverbraucher beim Thema Barrierefreies Bad an sterile, rein auf ihre Funktionalität ausgerichtete Sanitäranlagen, in denen Komfort und Design keinen Platz finden. Diese Zeiten sind längst vorbei. Moderne, barrierefreie Bäder bieten ganzheitlich grenzenlose und damit generationenübergreifende Chancen. „Das private Bad schafft Raum für Individualität. Hier entscheidet der Nutzer persönlich, welche barrierefreien Möglichkeiten er nutzen möchte, wie das Bad gestaltet werden soll und welche Extras er sich noch wünscht. Beim ELEMENTS Showtag zeigen wir, dass Sicherheit, Komfort sowie die eigene optische Note im barrierefreien Bad Hand in Hand gehen“, sagt Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH.

Zum Showtag am 22. Februar 2025 lädt das ELEMENTS-Team Interessierte zu einer Entdeckungsreise in die Welt moderner Bäder ein. Ob die Besucher ihr Badezimmer gezielt barrierefrei und komfortabel gestalten möchten oder einfach nach Inspirationen für ihr Traumbad suchen - am ELEMENTS Showtag erleben sie Trends, Lösungen und Fachwissen. Das Programm umfasst einen Expertenvortrag zum Thema barrierefreie Bäder mit wertvollen Fördertipps, inspirierende Lösungen für Neubau und Teilsanierung sowie das Live-Erlebnis in einer der rund 270 ELEMENTS-Ausstellungen, in denen Lösungen zu Bad, Heizung und Energie zu Hause sind.

ELEMENTS Geschäftsführer Markus Hahn: „Nach der positiven Resonanz des vergangenen Jahres freuen wir uns auf die zweite Auflage unseres ELEMENTS Showtags, an dem wir gebündelt über alle Ausstellungen hinweg wichtige Themen in den Fokus rücken. Vom Dusch-WC über die Walk-in- Dusche und das unterfahrbare Waschbecken bis zur Badewanne mit Tür bieten sich im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlosen Möglichkeiten, verbunden mit aktuellen Fördermöglichkeiten.“ Fachhandwerker können die bundesweite Veranstaltung nutzen, um ihren Endkunden das Zukunftsthema Barrierefreies Bad in einladendem Ambiente und im Zusammenspiel mit den ELEMENTS-Experten näherzubringen.