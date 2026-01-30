Dieser Hargassner Kombikessel ist ideal für alle, die hauptsächlich mit Stückholz heizen und nur gelegentlich auf Pellets umsteigen möchten - z. B. bei Abwesenheit oder im Krankheitsfall. Er besteht aus der Kombination von zwei Einzelkesseln und ist auch nachträglich kombinierbar.



Scheitholzheizung mit dem Komfort von Pellets



Das Duo Neo-HV & Smart-PK besticht nicht nur durch Komfort, sondern aufgrund der Ausstattung wie einer Zündautomatik, einer Kesselputzeinrichtung oder der Anordnung mit zwei getrennten Wärmetauschern werden bei diesem Kombikessel auch höchste Anlagenwirkungsgrade erzielt.



Stückholz als führendes System



Komfort ist Hargassner wichtig – ist der Energieinhalt des Pufferspeichers erschöpft, wird als erstes der Stückholzkessel abgefragt, ob Holz eingelegt ist. Wenn der Kessel befüllt ist, wird automatisch gezündet.



Bis zu 10 Tage ohne Nachlegen



Andernfalls wird der Pelletkessel Smart-PK 17-32 kW aktiviert. Der manuell zu füllende Vorratsbehälter mit Platz für 174 kg Pellets garantiert einen durchlaufenden Betrieb von bis zu zehn Tagen.

Vorteile:

automatische Kesselputzeinrichtung serienmäßig

Füllraumbeleuchtung serienmäßig

bequeme Regelung mittels Touch-Display, stufenlos verstellbar

einzigartige Keramik-Zündautomatik

Rauchabgang oben, links seitlich und hinten

manueller Kesselputzhebel zur Reinigung der Wärmetauscherrohre

Pellets-Vorratsbehälter mit Deckel, Auflagegitter und integriertem Füllstandsmelder

einfache Befüllung mit Pellets-Sackware

geringer Platzbedarf, variable Aufstellmöglichkeiten

Lambdasonde mit Brennstoffqualitäts-Erkennung

kostenloses Upgrade: Rauchrohr-Anschlusspaket und BUS-Kabel

Feinstaubfilter "E-Cleaner" (optional)

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

Mehr dazu