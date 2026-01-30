Kombi Neo-HV 20-30 und Smart-PK 17-32
Dieser Hargassner Kombikessel ist ideal für alle, die hauptsächlich mit Stückholz heizen und nur gelegentlich auf Pellets umsteigen möchten - z. B. bei Abwesenheit oder im Krankheitsfall. Er besteht aus der Kombination von zwei Einzelkesseln und ist auch nachträglich kombinierbar.
Scheitholzheizung mit dem Komfort von Pellets
Das Duo Neo-HV & Smart-PK besticht nicht nur durch Komfort, sondern aufgrund der Ausstattung wie einer Zündautomatik, einer Kesselputzeinrichtung oder der Anordnung mit zwei getrennten Wärmetauschern werden bei diesem Kombikessel auch höchste Anlagenwirkungsgrade erzielt.
Stückholz als führendes System
Komfort ist Hargassner wichtig – ist der Energieinhalt des Pufferspeichers erschöpft, wird als erstes der Stückholzkessel abgefragt, ob Holz eingelegt ist. Wenn der Kessel befüllt ist, wird automatisch gezündet.
Bis zu 10 Tage ohne Nachlegen
Andernfalls wird der Pelletkessel Smart-PK 17-32 kW aktiviert. Der manuell zu füllende Vorratsbehälter mit Platz für 174 kg Pellets garantiert einen durchlaufenden Betrieb von bis zu zehn Tagen.
Vorteile:
- automatische Kesselputzeinrichtung serienmäßig
- Füllraumbeleuchtung serienmäßig
- bequeme Regelung mittels Touch-Display, stufenlos verstellbar
- einzigartige Keramik-Zündautomatik
- Rauchabgang oben, links seitlich und hinten
- manueller Kesselputzhebel zur Reinigung der Wärmetauscherrohre
- Pellets-Vorratsbehälter mit Deckel, Auflagegitter und integriertem Füllstandsmelder
- einfache Befüllung mit Pellets-Sackware
- geringer Platzbedarf, variable Aufstellmöglichkeiten
- Lambdasonde mit Brennstoffqualitäts-Erkennung
- kostenloses Upgrade: Rauchrohr-Anschlusspaket und BUS-Kabel
- Feinstaubfilter "E-Cleaner" (optional)
- und vieles mehr
Mehr zum Produkt auf hargassner.com:
Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.