Auch im Februar ist der Preis für Holzpellets in Deutschland leicht gesunken. Der durchschnittliche Tonnenpreis beträgt 314,30 Euro, berichtet das Deutsche Pelletinstitut (DEPI). Im Vergleich zum Vormonat sind das 3,9 Prozent weniger. Demnach kostet eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets 6,29 Cent. Gegenüber Heizöl be­steht ein Preisvorteil von rund 40 Prozent, zu Erdgas von rd. 36 Prozent.

„Ein moderater Witterungsverlauf mit entsprechend zurückhaltender Nachfrage einerseits, aber andererseits guten Produktionsbedingungen bei den Herstellern von Pellets sind die Haupt­gründe für den Preisrückgang“, berichtet DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. Die Lager der Pellethersteller sind gut gefüllt. Um keine böse Überraschung zu erleben, empfiehlt das DEPI Pelletheizern, regelmäßig den Füllstand des eigenen Lagers zu prüfen. Aufgrund des eher untypi­schen Preisverlaufs seit Beginn des Kriegs in der Ukraine kann ein Auffüllen des Lagers im zeiti­gen Frühjahr sinnvoll sein.

Regionalpreise

Im Februar 2024 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei ei­ner Abnahmemenge von 6 Tonnen): In der Region Süd ist der Preis mit 310,07 am niedrigsten Euro/t. Es folgt Mitteldeutschland mit einem Tonnenpreis von 316,76 Euro, in Nord- und Ost­deutschland beträgt er 321,64 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Februar 2024 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 294,35 Euro/t, Mitte: 298,76 Euro/t und Nord/Ost: 311,15 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Februar 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Februar 2023 6 t bundesweit: 314,30 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Februar 2023 26 t bundesweit: 297,84 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland