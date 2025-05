Wilos bekanntes und bewährtes Heizungspumpenangebot erhält Zuwachs: Die Wilo-Atmos PICO plus ergänzt das Portfolio um ein attraktives Einstiegsmodell, reduziert auf die wichtigsten Funktionen für den Einsatz in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Bild: WILO SE

Neue Pumpe für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäuser ab 1. April in Deutschland verfügbar

Auf der Weltleitmesse ISH in Frankfurt präsentiert Wilo erstmals die neue Wilo-Atmos PICO plus. Mit der Hocheffizienzpumpe erweitert der Pumpen- und Pumpenlösungsanbieter sein Angebot an Heizungspumpen für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Die kompakte Nassläufer-Umwälzpumpe punktet mit unkomplizierter Bedienung und funktionalen Eigenschaften. Die Pumpe wird in Deutschland offiziell ab dem 1. April eingeführt und bildet das neue Einstiegsmodell in das Produktportfolio.

Das Design der neuen Wilo-Atmos PICO plus basiert auf der bekannten und bewährten Nassläuferpumpenfertigung, zu der auch die erfolgreiche Wilo-Yonos PICO plus gehört. Die Wilo-Atmos PICO plus präsentiert sich als effiziente Umwälzpumpe und überzeugt mit einer einfachen Benutzeroberfläche, indem sie sich auf die wichtigsten Einstellungen konzentriert. Das Bedienfeld enthält einen grünen Knopf und einen Satz LEDs. Per Knopfdruck lässt sich aus zwei Regelungsarten mit jeweils drei Stufen auswählen.

So steht beispielsweise ein Modus mit variabler Druckregelung zur Verfügung, der bei sinkendem Heizbedarf ebenfalls die Leistung der Pumpe anpasst und so einen geringen Energieverbrauch gewährleistet. Dieser Modus wird vor allem in Heizkörpersystemen mit Thermostatventilen verwendet. Mit dem Modus für eine konstante Drehzahl eignet sich die Wilo-Atmos PICO plus insbesondere als Speicherladepumpe. Eine zentrale LED zeigt zudem den ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe an oder gibt Meldungscodes aus, um beispielsweise das Vorhandensein von Luft und damit einen Trockenlauf der Pumpe oder eine Blockierung zu signalisieren. So dient die Wilo-Atmos PICO plus nicht nur als Diagnose für den eigenen Betrieb, sie kann auch Rückschlüsse für einen Fehler im Heizungssystem ziehen.

Über ihren blockierstromfesten EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsregelung passt sich die Wilo-Atmos PICO plus automatisch und stufenlos an den jeweiligen Bedarf an. Dank ihres niedrigen Stromverbrauchs ab 4 Watt erreicht die Pumpe attraktive Energieeffizienz-Werte. Serienmäßig ausgestattet mit einer Wärmedämmschale sorgt sie für zusätzliche Energieeinsparungen. Bei einem Austausch einer ungeregelten Altpumpe gegen die Wilo-Atmos PICO plus besteht so ein überzeugendes Energieeinsparpotenzial von bis zu 80 Prozent.

Ihre kompakte Bauweise ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Der Wilo-Connector vereinfacht den Prozess, indem der elektrische Anschluss über den mitgelieferten Stecker werkzeuglos erfolgen kann. Großer Vorteil: Alle Wilo-Pumpen der PICO-Reihe sowie die Wilo-Star-Z NOVA nutzen den gleichen Connector. Bei einem Austausch lässt sich dieser entsprechend weiterverwenden und der Installateur erspart sich die neue Verdrahtung.

Gemeinsam mit der Wilo-Yonos PICO plus bildet die Wilo-Atmos PICO plus die ideale Pumpe für den Austausch im Bestand – jedoch mit reduzierter Funktionalität im Vergleich zu ihrer variableren Schwester. So bietet Wilo die passende Heizungspumpe für jeden Bedarf. Das Geschäftspotenzial des Pumpentauschs ist immens: Schätzungsweise 11 Millionen ungeregelte Pumpen sind aktuell noch in den rund 17 Millionen Bestandswohngebäuden mit Zentralheizung in Deutschland verbaut.[1]

Die neue Wilo-Atmos PICO plus wird auf der ISH 2025 erstmals für den deutschen Markt vorgestellt und ist ab dem 1. April in den Größen 25 1-4, 1-6 und 1-8 verfügbar.

[1] TU Dresden, Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann: Kurzgutachten zu den energetischen Einsparpotenzialen eines Pumpenaustausches in Heizungsanlagen (§64 GEG) im Kontext der geplanten Wärmepumpen-Offensive, Juni 2023