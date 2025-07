"Den Kopf halt kühl, die Füße warm - das macht den besten Doktor arm" reimte der berühmte deutsche Dichter Heinrich Heine. Warme Füße haben einen positiven Effekt auf unser Wohlbefinden. Für ein deutlicheres Verständis gerne andersrum - hat man kalte Füße, ist es unangenehm, denn die Kälte spürt man schnell am gesamten Körper. So entscheiden sich viele Menschen für eine Flächentemperierung in der typischen "Barfußzone" wie dem Badezimmer, um die Füße warm zu halten. Doch wie wird es geregelt, wenn die restlichen Räume mit Radiatorenheizungen ausgestattet sind? HERZ Armaturen präsentiert HERZ FLOORFIX KOMPAKT.

Heizkörper benötigen eine höhere Vorlauftemperatur als Flächenheizungssysteme. In der Regel ist das auch kein Problem, denn je nach Auswahl der Wärmeverteilung kann mit der entsprechen- den Vorlauftemperatur gearbeitet werden. Die Herausforderung entsteht erst bei der Kombination von Radiatoren- und Flächenheizung.

Warme Füße für mehr Behaglichkeit

Es gibt Neubauten, die mit einer kombinierten Wärmeverteilung ausgestattet sind. In der Praxis ist jedoch viel mehr die Rede von einer Nachrüstung, wenn es sich um die Kombination handelt. So beschließen viele Menschen, um die Behaglichkeit zu erhöhen, das Badezimmer, also die so- genannte Barfußzone einer Wohnung, mit einer Flächenheizung nachzurüsten. Auch bei Sanierungen kommt es oft vor, dass einzelne Räume nachträglich mit einer Flächenheizung versehen werden. Damit die unterschiedlichen Heizwassertemperaturen eingehalten werden, würde man hierfür theoretisch einen zusätzlichen Verteilkreis für die Fußbodenheizung benötigen. Dies ist jedoch oft zu aufwendig und mit hohen Kosten verbunden, so dass es sich bei einer kleinen Flächenheizung eher nicht rentiert.

HERZ liefert die Lösung

HERZ Armaturen bietet für alle Komfortliebhaber HERZ FLOORFIX KOMPAKT an. Die einfache Lösung zur Einzelraumregelung mittels Thermostatventil und Rücklauftemperaturbegrenzer.

Geliefert wird ein Einbauset zur Unterputzmontage mit Einbaubox aus EPP und mit weißer Abdeckplatte. Optisch zeitlos gestaltet und passend für jedes Zimmer. Für die optimale Funktion wird ein Einbau nach circa der halben Heizkreislänge der Fußbodenheizung empfohlen (siehe Dar- stellung). Der Rücklauftemperaturbegrenzer regelt die Durchflusstemperatur für die Fußbodenheizung, damit eine angenehme Oberbodentemperatur erreicht wird. Mit dem zweiten integrierten Thermostatkopf kann die gewünschte Raumtemperatur bequem eingestellt werden. Somit ist eine Kombination aus Flächenheizung und Radiatorenheizung ohne zusätzlichem Verteilkreis kostengünstig möglich.