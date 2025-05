Sanitärarmaturen, die Komfort und Nachhaltigkeit miteinander vereinen – die stetige Entwicklung solcher Produkte der Anspruch und die Aufgabe von HANSA. Das Stuttgarter Unternehmen setzt bei der Herstellung von Armaturen am Waschtisch, in der Badewanne und in der Dusche auf innovative Technik, die langlebige Qualität und smarte Funktionalität kombiniert. Im Fokus steht dabei der komfortable, sichere und nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser.

Vorteilhaft für Endkunden und Handwerker

Von den cleveren Features profitieren nicht nur die Nutzer, die sich auf höchsten Bedienkomfort in der Anwendung verlassen können – die installationsfreundlichen Produkte sind auch darauf ausgerichtet, den Arbeitsalltag von Installateuren zu erleichtern. Das patentierte 3S-Installationssystem ist ein Kernmerkmal der HANSA Produkte und wurde in Zusammenarbeit mit Installateuren entwickelt, um eine schnelle, reibungslose Montage zu garantieren.

Starke Marke für das moderne Bad

Durch die Kooperation mit der traditionsreichen Handwerkermarke HANSA sichert GARANT Bad + Haus einen weiteren starken Industrie-Partner für seine Mitglieder, die dadurch von einem erweiterten Produktsortiment, attraktiven Konditionen und Vertriebsunterstützung profitieren. Gemeinsam mit ihrem Verband können sich die Fachhandwerker so stark und zukunftsorientiert im Markt positionieren.