GROHE unterstützt Deutsche Meisterschaft der Anlagenmechaniker:innen SHK - Maximilian Becker zum Sieger gekürt

Maximilian Becker aus Sachsen-Anhalt ist Deutscher Meister der Anlagenmechaniker:innen SHK. Beim nationalen Leistungswettbewerb des Handwerks während der Branchenmesse GET Nord in Hamburg setzte er sich am Donnerstag und Freitag (21./22. November) gegen 13 weitere Berufsausbildungs-Absolvent:innen durch.