Die Villeroy & Boch Gruppe präsentiert gemeinsam mit dem renommierten Kreativstudio Elastique. auf der Milan Design Week 2026 „DESIGN CONTINUUM: A Study in Sensory Experience”, eine transformative Erkundung, die das Badezimmer als einen Raum der kontinuierlichen Entwicklung neu interpretiert. Die immersive Installation vereint erstmals die beiden globalen Marken der Gruppe, Villeroy & Boch und Ideal Standard, für die Design Week im Mailänder Showroom des Unternehmens vor dessen Wiedereröffnung im Sommer 2026.

Ein Raum im Wandel

Auf der Milan Design Week wird der sich wandelnde Showroom der Gruppe zum Mittelpunkt dieser Designentwicklung. Zusammen mit Elastique., bekannt für seine transformativen Raumkonzepte und seine sensorisch orientierte Designphilosophie, geht die Villeroy & Boch Gruppe über die konventionelle Showroom-Inszenierung hinaus und schafft ein Experimentierfeld - ein Labor, in dem Licht, Projektion, Textur und Duft zu immersiven Sinneserlebnissen verschmelzen, die das Badezimmererlebnis neu definieren.

Die Besucher werden durch fünf kuratierte Installationen geführt, die jeweils Design als multisensorisches Kontinuum erkunden. Diese sind mehr als nur Ausstellungsstücke, sie sind eigenständige Kunstwerke. Der experimentelle „Ready-made-Look” lädt die Besucher dazu ein, hinter die polierten Oberflächen zu blicken und einen Einblick in die Prozesse der Materialerkundung und sensorischen Entdeckung zu gewinnen.

Design in der DNA - Innovation als Erbe und Verpflichtung

Villeroy & Boch steht für Qualität und Handwerkskunst, bedeutende Innovationen und bahnbrechende Designs. Ideal Standard bietet intelligente Designlösungen, die zeitgenössisches Design zugänglich machen. Die langjährige Designkultur beider Marken wirkt als Katalysator für Innovationen und treibt die kontinuierliche Entwicklung von Materialien, Technologien und Raumerlebnissen voran.

Nun erweitert die Gruppe dieses Erbe mit einem einzigartigen Angebot: Sie kombiniert die Stärken beider Marken, um zu zeigen, dass das Badezimmer weit mehr als ein funktionaler Raum ist. Es ist ein Kontinuum an Erfahrungen, das durch das Zusammenspiel von Materialintelligenz, sensorischer Wahrnehmung und räumlicher Transformation ständig neu definiert wird.

„Design liegt in unserer DNA und ist seit unserer Gründung der Motor für Veränderungen. Bei Villeroy & Boch entwickeln sich Ideen zu neuen Materialien, Technologien eröffnen neue Möglichkeiten und helfen uns, die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, zu überdenken. Für uns geht es beim Badezimmerdesign darum, sinnliche Wahrnehmungen neu zu definieren und Räume des Wohlbefindens zu schaffen“, erklärt Sven Ullrich, Executive Vice President Product and Marketing bei der Villeroy & Boch Gruppe. „Für die Milan Design Week bringen wir dieses Konzept in unserem Mailänder Showroom in einer einzigartigen Installation zusammen mit Elastique. zum Leben und präsentieren zukunftsweisendes Design und Innovation unserer beiden starken Marken Villeroy & Boch und Ideal Standard.“

Der Showroom in der Foro Buonaparte 70, Mailand, ist wie folgt geöffnet: