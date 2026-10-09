Bei der Auswahl von Installationssystemen spielen technische Sicherheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit weiterhin eine zentrale Rolle. Belastbare Daten zur Umweltwirkung eingesetzter Bauprodukte sind zunehmend von Bedeutung.

Die KAN-Group stellt dazu ihren Kunden fortlaufend weitere Umweltproduktdeklarationen in Form von EPD´s (Environmental Product Declarations) zur Verfügung. Die zuletzt veröffentlichten Deklarationen, umfassen das KAN-therm ultraPRESS Rohrsystem. Sie beinhalten PPSU- und Messingfittings sowie Rohre aus PERT, PERTAL und PE-X.

EPD´s basieren auf einer Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment – LCA) und bilden standardisierte, unabhängig verifizierte Informationen zu den Umweltwirkungen eines Produktes über definierte Phasen seines Lebenszyklus ab. Die KAN-therm Deklarationen wurden gemäß EN 15804+A2 erstellt und nach ISO 14025 unabhängig verifiziert.

Sie betrachten nicht nur die unmittelbaren Treibhausgasemissionen. Der Inhalt umfasst unter anderem auch Angaben zu Energie- und Rohstoffverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen sowie möglichen Belastungen und Nutzen aus Wiederverwendung, Rohstoff-Rückgewinnung und Recycling.

Für Gebäudezertifizierer, Fachplaner, Architekten und ausführende Installationsbetriebe, sind diese Daten oft bereits in der Planungs- und Ausschreibungsphase relevant. Die in Form eines EPD´s bereitgestellten Daten der KAN-therm Komponenten zur technischen Gebäudeausrüstung, können so im vereinfachten Verfahren in die Gebäude-Ökobilanzierung einbezogen werden. Abhängig von jeweiligen Bewertungssystem (DGNB, LEED, BREEAM und andere) und dessen Anforderungen, fließen sie in die entsprechende Projekt-Dokumentation ein.

Für das System KAN-therm ultraPRESS stehen EPD´s wie folgt zum Download bereit: