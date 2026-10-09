09.10.2026  Pressemeldung Alle News von KAN-therm

KAN-therm erweitert EPD-Dokumentation für Installationssysteme

Verifizierte Umweltdaten für Planung, Ausschreibung und Gebäudeökobilanzierung

Bei der Auswahl von Installationssystemen spielen technische Sicherheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit weiterhin eine zentrale Rolle. Belastbare Daten zur Umweltwirkung eingesetzter Bauprodukte sind zunehmend von Bedeutung.

Die KAN-Group stellt dazu ihren Kunden fortlaufend weitere Umweltproduktdeklarationen in Form von EPD´s (Environmental Product Declarations) zur Verfügung. Die zuletzt veröffentlichten Deklarationen, umfassen das KAN-therm ultraPRESS Rohrsystem. Sie beinhalten PPSU- und Messingfittings sowie Rohre aus PERT, PERTAL und PE-X.

EPD´s basieren auf einer Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment – LCA) und bilden standardisierte, unabhängig verifizierte Informationen zu den Umweltwirkungen eines Produktes über definierte Phasen seines Lebenszyklus ab. Die KAN-therm Deklarationen wurden gemäß EN 15804+A2 erstellt und nach ISO 14025 unabhängig verifiziert.

Sie betrachten nicht nur die unmittelbaren Treibhausgasemissionen. Der Inhalt umfasst unter anderem auch Angaben zu Energie- und Rohstoffverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen sowie möglichen Belastungen und Nutzen aus Wiederverwendung, Rohstoff-Rückgewinnung und Recycling.

Für Gebäudezertifizierer, Fachplaner, Architekten und ausführende Installationsbetriebe, sind diese Daten oft bereits in der Planungs- und Ausschreibungsphase relevant. Die in Form eines EPD´s bereitgestellten Daten der KAN-therm Komponenten zur technischen Gebäudeausrüstung, können so im vereinfachten Verfahren in die Gebäude-Ökobilanzierung einbezogen werden. Abhängig von jeweiligen Bewertungssystem (DGNB, LEED, BREEAM und andere) und dessen Anforderungen, fließen sie in die entsprechende Projekt-Dokumentation ein.

Für das System KAN-therm ultraPRESS stehen EPD´s wie folgt zum Download bereit:

KAN-therm GmbH
KAN-therm GmbH
Marie-Curie-Str. 1
53757 Sankt Augustin
Deutschland
Telefon:  02241 - 23408-0
www.kan-therm.com
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