Die Fédération Internationale de Ski (FIS) hat diese Problematik erkannt und setzt sich gemeinsam mit Viessmann Climate Solutions engagiert dafür ein, den Wintersport nachhaltiger zu machen. In der Saison 2024/25 werden die Bemühungen, den FIS-Weltcup der Nordischen Kombination so nachhaltig wie möglich zu gestalten, mehr denn je zum Tragen kommen, um ökologische Verantwortung und sportliche Tradition in Einklang zu bringen. Um das Engagement für einen nachhaltigen Schneesport noch mehr zu würdigen, verleiht Viessmann Climate Solutions gemeinsam mit der FIS erstmals den “FIS Combined For Change Award”. Ein Award, der die wirkungsvollste Initiative zum nachhaltigen Wintersport während der Nordischen Kombination 2024/2025 würdigt. Viessmann Climate Solutions ist seit Januar 2024 Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Gemeinsam für mehr Verantwortung

Die lokalen Organisationskomitees (LOKs) der acht Weltcup-Stationen der Saison 2024/2025 sind Teil der neu initiierten “FIS #CombinedForChange Sustainability Tour”. Ziel ist es, an jeder Austragungsstätte mindestens eine Nachhaltigkeitsmaßnahme vor Ort umzusetzen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln und zu teilen. Auf diese Weise können die Komitees voneinander lernen und das erworbene Wissen gezielt einsetzen, um die eigenen Veranstaltungen künftig noch umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Die Aktivitäten reichen von der Energieerzeugung über Transportlösungen bis hin zum Abfallmanagement und der Gemeindearbeit im jeweiligen Austragungsort. Fachwissen und Ergebnisse werden unter den Organisatoren ausgetauscht, das führt zu einem kollektiven Wissenspool für nachhaltigere Veranstaltungsorganisation.

„Die Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, insbesondere im Hinblick auf die Umwelt, betreffen jeden von uns. Deshalb können wir auch Teil der Lösungen sein“, sagt Susanna Sieff, FIS Sustainability Director. „Die Organisatoren von Veranstaltungen haben sehr proaktiv gehandelt und wirkungsvolle Projekte ins Leben gerufen. Stellen Sie sich den positiven Unterschied vor, den wir erzielen können, wenn wir sie im gesamten Schneesport verbreiten.“

#CombinedForChange

Nicht nur die LOKs profitieren von dem Wissen, wie Veranstaltungen dazu beitragen können, etwas zum Guten zu verändern, sondern die gesamte Wintersportgemeinschaft. Im Laufe der FIS-Weltcup-Saison werden die FIS und der Klimalösungshersteller Viessmann Climate Solutions, Titelsponsor des FIS-Weltcups der Nordischen Kombination, gemeinsam “#CombinedForChange” präsentieren: eine Videoserie, die die individuellen und persönlichen Geschichten hinter jeder der acht Initiativen erzählt und von den Hauptdarstellern der Nordischen Kombination, den Athleten, verkörpert und erzählt wird.

Am Ende der Saison, wenn alle Initiativen durch die LOKs durchgeführt und vorgestellt worden sind, wird der von Viessmann Climate Solutions präsentierte “FIS Combined For Change Award” die wirkungsvollste unter ihnen küren. Der Sieger wird durch eine öffentliche Abstimmung in den sozialen Medien, einer Bewertung durch eine Jury aus FIS- und Viessmann-Climate-Solutions-Experten sowie einer Abstimmung durch die LOKs selbst bestimmt. Das Gewinner-Komitee erhält einen 10.000-Euro-Gutschein für eine intelligente Klima- und Energielösung von Viessmann Climate Solutions.

“Mit der Unterstützung der ‘Combined For Change Sustainability Tour’ wollen wir gemeinsam mit unserem Partner FIS unser Ziel verfolgen, die Nordische Kombination im Bereich der Nachhaltigkeit zu stärken“, sagt Georg van der Vorst, Leiter Sponsoring, Viessmann Climate Solutions. “Es ist unser großes Ziel, eine positive Wirkung für das Klima zu erzielen und über die Projekte zu berichten, die dazu beitragen – im Wintersport und darüber hinaus. Mit dem ‘FIS Combined for Change Award’ und der Vergabe einer intelligenten Klima- und Energielösung von Viessmann wollen wir dieses Engagement unterstreichen und die Veranstalter bei ihren Bemühungen noch stärker unterstützen.”

Die erste Etappe des FIS-Weltcups der Nordischen Kombination 2024/25 fand vom 28. November bis 1. Dezember im finnischen Ruka statt. Vor Ort wurde das dort initiierte Snowfarming-Projekt vorgestellt. Den kompletten Saisonplan der Nordischen Kombination gibt es hier.

Über Fédération Internationale de Ski (FIS)

FIS ist der weltweite Dachverband der Schneesportarten und stellt etwa 55 % aller Medaillen bei den Olympischen Winterspielen sowie 80 % der Medaillen bei den Paralympischen Winterspielen. Zur Mission der FIS gehört es, als Inspiration und Katalysator die Attraktivität des Leistungs- und Freizeitsports im Schnee auf nachhaltige Weise zu steigern. Die FIS hat das “Sport for Nature Framework” und das “UN Sports for Climate Framework” unterzeichnet. Sie verfolgt das Ziel, ihren CO₂-Fußabdruck bis 2030 zu halbieren und bis 2040 vollständig klimaneutral zu sein. Die Pläne der FIS zur Nachhaltigkeit sind im “FIS Impact Programme” niedergeschrieben.

Über Viessmann Climate Solutions

1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet, ist Viessmann Climate Solutions heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen. Das integrierte Viessmann Climate Solutions Portfolio verbindet Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Dienstleistungen nahtlos zu einer ganzheitlichen Klima- und Energielösung und schafft so ein sicheres und verlässliches Wohlfühlklima für die Nutzer:innen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, der sich dafür einsetzt, Lösungen zu erschaffen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen unter https://www.viessmann-climatesolutions.com/.