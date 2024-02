Digitale Lösungen, Software-Partner und GC-Logistikservices in Halle 1

Aller guten Dinge sind drei: Wenn sich vom 19. bis zum 22.3.2024 die Messehallen der SHK+E Essen öffnen, erleben die Fachbesucher diesen Satz in Halle 1 am Stand C39 aus verschiedenen Blickwinkeln. Bei der ersten Regionalmesse des Jahres zeigt die GC-Gruppe Haustechnikbetrieben und interessierten Elektrohandwerkern ihren neuen Dreiklang der DigitalBox, stellt ausgewählte Logistikleistungen vor und hat mit blue:solution ein Unternehmen aus dem Partnerprogramm für Fachhandwerkersoftware mit an Bord.

Effektiv vernetzt, effizient organisiert, erfolgreich präsent - das ist der neue Dreiklang der DigitalBox, des digitalen Werkzeugkastens der GC-Gruppe. Im Fokus stehen die konkreten Stärken der einzelnen Tools und ihres Zusammenspiels für das Fachhandwerk. Drei Beispiele: Schnittstellen sorgen für die nahtlose Vernetzung des Betriebs mit dem Großhandel, Planungstools ermöglichen die erfolgreiche Projektsteuerung und eine Fachhandwerker-Website schafft die wichtige Präsenz im Netz, um sichtbar und auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Diese und alle weiteren Lösungen der DigitalBox stellt das DigitalBox-Team in Essen vor, beantwortet sämtliche Fragen - und ermöglicht vor Ort den direkten Brückenschlag zu blue:solution - work, der Software für Fachhandwerksbetriebe.

Hand in Hand, im Sinne der Branche, unterwegs. Bei der bswork.community handelt es sich um eine Gemeinschaft aus Fachhandwerkern, Unterstützern aus dem Großhandel und der blue:solution Software GmbH. Im Fokus stehen Kleinstbetriebe aus dem Fachhandwerk, denen die bswork.community den Einstieg in die Digitalisierung ermöglichen möchte. Ohne Hürden, mit allen Chancen. Unter anderem stellt die Gemeinschaft Fachhandwerkern die kostenlose Software blue:solution - work CE zur Verfügung.

Digitales Know-how, clever verknüpft mit analogen Logistik-Services, bildet einen weiteren Baustein am Messestand. Mit ABEX 24/7, dem bequemen Rund-um-die- Uhr-Einkauf im ABEX und StationLoad, dem Paketstationen-Service, zeigt die GC- Gruppe, wie sie die Flexibilität im Fachhandwerk erhöht und nachhaltiges Handeln vorantreibt.

Die GC-Gruppe bei der SHK+E Essen: Ein Gastgeber, drei Themen, ein multimediales Erlebnis.