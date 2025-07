Infrarot-Paneele gewinnen zunehmend an Bedeutung – sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Als ergänzendes Heizsystem zur Wärmepumpe oder als alleinige Wärmequelle in einzelnen Räumen bieten sie eine effiziente, platzsparende und komfortable Lösung für moderne Gebäudekonzepte.

Mit der neuen Dimplex-Planungshilfe für Infrarotheizungen steht ein praxisorientiertes Tool zur Verfügung, das die Auslegung und Integration dieser Technologie deutlich vereinfacht.

Die Planungshilfe enthält:

Richtwerte zur überschlägigen Heizlastberechnung für Neubau, Bestand und Sanierung

Montageempfehlungen für Wand- und Deckeninstallation inklusive Sicherheitsabständen

Auslegungsbeispiele für verschiedene Raumgrößen und -höhen

Eine umfassende Produktübersicht mit Leistungsdaten, Abmessungen und Einsatzbereichen

Gerade bei Sanierungen mit begrenztem Raum oder Budget sowie in gut gedämmten Neubauten bis 120 m² bieten Infrarotheizungen eine echte Alternative – oder eine ideale Ergänzung zur Wärmepumpe.

Mehr über Heizen mit Infrarot

Downloadlink für Planungshilfe

Mehr erfahren: www.dimplex.eu