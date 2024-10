Zu einem Wassergipfel hat die Kreislaufwirtschaftsinitiative Circular Valley namhafte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik auf dem Wilopark versammelt. Mit dem neuen Marktpartnerbegegnungszentrum Networking Cube stellte die Wilo Gruppe als Gastgeber das adäquate Umfeld für den Austausch der Wasser- und Nachhaltigkeits-Fachleute.

„Hinter uns liegen interessante Vorträge und spannende Diskussionen, die alle Teilnehmenden ganz sicher bereichert haben“, sagt Georg Weber, Mitglied des Vorstands und CTO der Wilo Gruppe, der zusammen mit weiteren Wilo-Experten am Wassergipfel teilnahm. „Wasserknappheit ist ohne Frage ein globaler Megatrend. Veranstaltungen wie der Wassergipfel bringen Expertinnen und Experten an einen Tisch und vernetzen sie miteinander.“ Nur so ließen sich Antworten auf die Wasserkrise finden, so Georg Weber.

Ähnlich sieht das Dr. Günter Poppen. Klar sei schon jetzt, dass es dringend technologische Innovationen brauche, erklärt der Projektkoordinator von Circular Valley. „Das hat sich in allen Gesprächen deutlich gezeigt. Innovationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Und damit sie entstehen, braucht es Netzwerke, interdisziplinären Austausch – und eben Veranstaltungen wie den Wassergipfel“, so Poppen.

Die Veranstaltungsagenda zeugt von der Komplexität des Themas: Zur „nachhaltigen Organisation und Inwertsetzung von Daten“ referierte der Wupper-Verband, zur „Zeitenwende – auch in der Wasserwirtschaft“ sprach die Emscher-Genossenschaft. Borussia Dortmund rückte das Konzept Schwammstadt in den Fokus. Ein Teilnehmer der Bayer AG sprach zu „dezentralen Lösungen für nicht-kläranlagenfähigen Abwässern“. Der Gastgeber Wilo referierte zu „Aktivitäten im Kontext des European Blue Deal und zur Roadmap Wasserwirtschaft 2030“. Erst kürzlich hatte Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe, in einem Essay öffentlich für eine ganzheitliche europäische Wasserstrategie und einen Blue Deal plädiert.

Der Wassergipfel auf dem Wilopark habe den Startschuss für eine langfristigere Zusammenarbeit gegeben, betont Dr. Günter Poppen. „Wir wollen und müssen im Austausch bleiben, uns also langfristig miteinander vernetzen, um handfeste Ergebnisse zu erzielen. Die Veranstaltung auf dem Wilopark war ein überaus gelungener Auftakt.“