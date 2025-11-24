Dornbracht belegte bei der jährlichen Lieferantenbewertung des Großhändlers Sanitas Troesch aus der Schweiz die Spitzenposition unter den Armaturenherstellern. Copyright: Dornbracht / Sanitas Troesch

Sanitas Troesch bewertet jedes Jahr seine Lieferanten. Für Dornbracht gab es jetzt die Bestnote: Das Unternehmen aus Iserlohn belegte die Spitzenposition unter allen gelisteten Armaturenherstellern und wurde von dem Schweizer Großhändler als „Best in Class“ eingestuft.

Bewertet werden insgesamt 30 Kategorien, unter anderem Produktqualität, Innovation, Fachkompetenz von Innen- und Außendienst, Verkaufsunterlagen, Schulungen, Reklamationsbehandlung, Kundendienst, Garantie- und Kulanzverhalten sowie Flexibilität. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Dornbracht seine Bewertung sogar weiter verbessern. Die Ausstellungsberaterinnen und -berater von Sanitas Troesch machten das Unternehmen damit zum Benchmark für alle anderen Armaturenhersteller.

„Unsere Spezialisten beraten schweizweit in 22 Badausstellungen und 37 Sanitär-Shops Bauherren, Investoren, Architekten, Planer, Installateure und Verwaltungen. Dabei setzen wir auf hochwertige, verlässliche Lieferanten, die unsere Kunden und uns mit Qualität und Service überzeugen. Mit Dornbracht verbindet uns seit vielen Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft: Das Unternehmen überzeugt nicht nur mit erstklassigen Produkten, sondern auch mit hervorragendem Kundenservice und großer Flexibilität“, erklärt Roland Schmid, Leiter Geschäftsfeld Bad bei Sanitas Troesch.

Giuseppe Mastrodomenico, National Sales Marketing Director Switzerland bei Dornbracht, freut sich über die Auszeichnung: „Die Bewertung als Best in Class durch Sanitas Troesch unterstreicht eindrucksvoll unseren Führungsanspruch im Luxussegment. Exzellenz ist bei Dornbracht nicht nur ein Ziel, sondern der Maßstab, an dem wir uns täglich messen. Dass wir von den Fachleuten, die unsere Produkte Tag für Tag einsetzen, zur Nummer eins gewählt wurden, ist für uns ein starkes Signal und zugleich Ansporn, unsere Vorreiterrolle in der Schweiz konsequent auszubauen.“