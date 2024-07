„Family and Friends“ – treffender könnte man die Stimmung beim diesjährigen „Forum“, der jährlichen Netzwerk-Veranstaltung der IGH, vom 19. bis 22. Juni in Koblenz nicht beschreiben.

Wie bereits in den letzten Jahren trafen sich zahlreiche Mitglieder der Einkaufsgenossenschaft mit Vertretern einiger wichtiger Industriepartner und Hausmarkenlieferanten am Deutschen Eck zum Austausch über Produktneuheiten und Marktentwicklungen. Neben der obligatorischen Hausmesse blieb beim begleitenden Rahmenprogramm viel Zeit für Gespräche und ein persönliches Kennenlernen. Das erfolgreiche Veranstaltungsformat der IGH erfreut sich inzwischen bei der Industrie einer so hohen Beliebtheit, dass nicht allen Teilnahmewünschen stattgegeben werden konnte. Mehr denn je war zu beobachten, dass gerade in turbulenten Zeiten die persönliche, menschliche Komponente einer Geschäftsbeziehung die Basis ist für eine faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit ist. Durch das rasante Wachstum der Gruppe auch im Europäischen Markt und die Teilnahme der EU-Partner eröffnet diese Art des Netzwerkens für alle Beteiligen neue Horizonte!