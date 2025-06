Diese Akquisition stellt einen wichtigen Meilenstein im Wachstumskurs von DELABIE dar und stärkt weiter die Position des Unternehmens als europäischer Marktführer im Bereich der Sa­nitärarmaturen und Sanitärausstattung für (halb-)öffentliche und gewerbliche Gebäude.

Durch die Zusammenführung von zwei Unternehmen mit anerkanntem Fachwissen und kom­plementären geografischen und kommerziellen Ausrichtungen entsteht durch die Transaktion eine große Industriegruppe, die auf dem gesamten europäischen Kontinent fest verwurzelt ist.

KWC Professional bringt in DELABIE sein anerkanntes technisches Know-how, ein komple­mentäres Markenportfolio (KWC, Aquarotter, DVS - ehemals Dart Valley Systems und Sissons) sowie eine starke Präsenz in nachgefragten Marktsegmenten ein. Diese Komplementa­rität wurde durch die Übernahme von Newcastle Joinery Ltd. (NJL) 2024 weiter verstärkt, einem in Großbritannien ansässigen Spezialisten für Möbel und Sanitärlösungen für Justizvoll­zugsanstalten.

Nach dieser Transaktion werden fast 70% des Umsatzes von DELABIE außerhalb Frank­reichs erwirtschaftet werden.

Durch die Übernahme kann DELABIE sein Produkt- und Lösungsangebot erweitern und seine Marktpräsenz insbesondere in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Nahen Osten, den nordischen Ländern und Großbritannien deutlich ausbauen.

Diese Transaktion basiert auf einer gemeinsamen strategischen Vision: dem Aufbau einer in­tegrierten, widerstandsfähigen europäischen Gruppe, die in der Lage ist, ihren Kunden inno­vative und nachhaltige Lösungen zu bieten. Sie eröffnet auch neue Wachstums- und Ent­wicklungschancen für alle Mitarbeiter beider Unternehmen, indem sie ihre Kompetenzen zusammenbringt.

Luc Delabie, Co-CEO der DELABIE-Gruppe, erklärte: "Wir freuen uns, KWC Professional in un­serer Familiengruppe willkommen zu heißen. Mit dieser Übernahme schaffen wir einen star­ken paneuropäischen Akteur, der ideal positioniert ist, um unsere Kunden bei all ihren Projek­ten mit noch innovativeren und nachhaltigeren Lösungen zu unterstützen."

Marten van der Mei, CEO von KWC Professional, fügte hinzu: "Diese Zusammenschluss mit DELABIE markiert einen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Wir teilen die­selben Werte, eine Kultur der Qualität und eine zukunftsorientierte industrielle Vision. Mit der Bündelung unserer Kräfte schlagen wir ein neues und vielversprechendes Kapitel auf - sowohl für unsere Kunden, die sich weiterhin auf unser hochwertiges Serviceangebot und ihre vertrauten Ansprechpartner verlassen können, als auch für unsere Mitarbeiter. "

David Zahnd, und Roman Emanuel Hegglin, beide Partner bei Equistone, kommentierten: "Wir sind stolz auf den Weg, den wir seit der Übernahme von Franke Water Systems - jetzt KWC Group - im April 2021 zurückgelegt haben. Nach der Veräußerung des Geschäftsbereichs Medical im Januar 2024, des Geschäftsbereichs KWC Home im Mai 2024 und des OEM-Geschäftsbereichs Nokite EcoSmart Water Heating Systems im Dezember 2024 ist die KWC Group, die sich nun auf ihre Professional-Aktivitäten konzentriert, ideal für langfristiges Wachstum aufgestellt. Mit DELABIE hat KWC Professional den richtigen langfristigen Partner gefunden, und wir wünschen dem Team weiterhin viel Erfolg."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den üblichen behördlichen Auflagen und wird voraussichtlich zu Beginn des dritten Quartals 2025 erfolgen.

Delabie

Das 1928 gegründete Unternehmen DELABIE mit Sitz in Friville-Escarbotin, Frankreich, befin­det sich zu 100 % in Familienbesitz und entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Sanitärlösungen für öffentliche und gewerbliche Gebäude.

Als europäischer Marktführer für Armaturen und Sanitärausstattungen für öffentliche Räume exportiert die Gruppe ihre Produkte von ihren Produktionsstätten in Frankreich und Portugal sowie über ihre 15 internationalen Tochtergesellschaften in mehr als 90 Länder. DELABIE ist weithin anerkannt für die Zuverlässigkeit seiner Produkte, sein Branchen-Know-how und sein starkes Engagement für Innovation, wobei Nachhaltigkeit und Verantwortung im Mittelpunkt seiner Entwicklungsstrategie stehen.

KWC Professional

KWC Professional ist ein spezialisierter System- und Lösungsanbieter für Sanitärraumaus­stattungen und intelligente Wassermanagementsysteme für den gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Bereich, wie Krankenhäuser, Schulen, Infrastrukturbauten, Justizvoll­zugsanstalten, Restaurants, Hotels, Industrie- und Bürogebäude. KWC Professional ist in Eu­ropa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Equistone

Equistone Partners Europe ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die sich vollständig im Besitz ihrer Führungskräfte befindet und von diesen geleitet wird. Unsere erfahrenen In­vestmentexperten arbeiten von sieben Büros in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien aus. Die Equistone-Fonds investieren in erster Linie in etab­lierte mittelständische Unternehmen mit günstiger Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Millionen Euro. Seit dem ersten Fonds des Unternehmens im Jahr 2002 wurde Eigenkapital in mehr als 180 Transaktionen investiert. Equistone Partners Europe Limited ist von der Financial Conduct Au- thority zugelassen und wird von ihr reguliert.

Weitere Informationen unter www.equistonepe.com