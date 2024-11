Im März gab Viessmann Climate Solutions bekannt, eine breit aufgestellte Service-Offensive zu starten. Die Gründe dafür waren vielfältig: Einerseits wachsen die Anforderungen der Anwender:innen an moderne Energiesysteme nicht nur hinsichtlich Klimaverträglichkeit, sondern auch bei Bedienkomfort und Kostentransparenz stetig. Andererseits wird bei Beeinträchtigungen von Anlagenfunktionen eine schnelle Lösung erwartet. Dabei ist die Auslastung im Handwerk so hoch wie nie zuvor, sodass die Aufträge kaum zu bewältigen sind. Ein halbes Jahr später zieht das Unternehmen eine erste positive Bilanz der gegründeten Service-Offensive und vermeldet neben zahlreichen neuen Schulungsmöglichkeiten auch die Einstellung von mehr als 30 Servicetechnikern am Stammsitz im nordhessischen Allendorf (Eder).

Umfassendes Online- und Vor-Ort-Schulungsprogramm für Handwerkspartner

Die Anforderungen an die Qualifikation aller Marktpartner im Wärmemarkt steigen enorm. Denn das technische Spektrum wird zunehmend komplexer, die Produktpalette immer breiter. Heizsysteme für Wärmepumpen, Bioenergie, Solarthermie, Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung und Klimatechnik benötigen individuelle Lösungen in allen Anwendungsbereichen. Hinzu kommen Themen wie Vernetzung, intelligente Steuerung und Digitale-Services. Hier setzt unsere Akademie mit flächendeckenden Trainings an. Beispielsweise können Fachpartner bereits heute auf ein mehrstufiges zielgruppenspezifisches Angebot an Online- und Präsenzseminaren zugreifen. Darüber hinaus werden auf dem Online-Kanal viessmann.live in der Rubrik “Akademie & Service” regelmäßig kurze Service-Videos veröffentlicht. Eine große Unterstützung erfahren die Fachpartner auch mit Service Plus und der Permanentinspektion über ViGuide Pro. Viessmann Climate Solutions unterstützt damit aktiv die Transformation im Handwerk von fossilen hin zu regenerativen Energiesystemen.

Einstellung von 34 Technikern für noch besseren Service

Ein weiterer Schwerpunkt der breit aufgestellten Service-Offensive war auch die Bestrebung, die Zahl der eigenen Mitarbeiter im Technischen Dienst deutlich zu steigern – mit internen Umbesetzungen und externen Einstellungen. Im Oktober konnten 34 neue Servicetechniker am Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) begrüßt werden. Beim Onboarding stand ein spannender Mix aus Teamwork und Fachwissen auf der Agenda. Die praxisorientierte Vorbereitung auf den Einsatz beim Kunden reichte vom ersten Kontakt bis zur technischen Betreuung. Darüber hinaus gab es auch erste Einblicke in Abläufe sowie wichtige Tools, die die neuen Kollegen im Arbeitsalltag nutzen werden – z. B. die Viessmann Service App. Bei einer Werksführung konnten die Techniker hinter die Kulissen blicken und unter anderem im Technikum und in der Fertigung hautnah erleben, wie die Viessmann Climate Solutions Lösungen entstehen. In den kommenden Wochen stehen noch weitere Schulungen auf dem Programm und natürlich auch die ersten Einsätze beim Kunden.

