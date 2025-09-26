Smarte Urinalarmaturen von CONTI+ vereinen Hygiene, Design und Langlebigkeit
Die smarten Urinalarmaturen von CONTI+ erfüllen diese Anforderungen – mit moderner Sensor-Technologie, flexibler Steuerung und einem Design, das überzeugt. Der Armaturenhersteller aus Wettenberg bietet sowohl für den Neubau als auch für eine Umrüstung passende Lösungen.
- Sensor-Technologie: Berührungslose Bedienung für höchste Hygiene.
- Hygienezyklen: Automatische Spülungen verhindern Stagnation und fördern Sauberkeit.
- Ressourcenschonend: Wasser sparen dank des einstellbaren Stadionmodus.
Vielfältige Designoptionen für jedes Projekt
- Aufputzlösungen: Einfach und flexibel, ideal für Umrüstungen mechanischer Druckspüler.
- Designorientierte Varianten: Mit eleganter Glasabdeckung für anspruchsvolle Sanitärräume.
- Robuste Ausführungen: Edelstahlabdeckplatten für maximale Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen.
Smart vernetzt und bedienbar
- CONTI+ Service APP oder CNX Wassermanagement-System: Urinalarmaturen bequem über digitale Plattformen kontrollieren und optimieren.
- Lückenlose Protokollierung: Wasserverbrauch und Wartungszyklen in Echtzeit verfolgen.
- Flexible Stromversorgung: Wahlweise Batteriebetrieb oder Netzanschluss.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Optimale Hygiene: Berührungslose Technologie und automatisierte Spülzyklen garantieren Sauberkeit.
- Zeitloses Design: Hochwertige Materialien und moderne Optik fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein.
- Langlebigkeit und Robustheit: Ideal für intensiven Gebrauch – mit minimalem Wartungsaufwand.
Hier erhalten Sie eine Übersicht der smarten Urinalarmaturen von CONTI+.