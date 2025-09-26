Schwarze Urinalarmaturen aus der GRAPHIT black line, einer Sonderedition, die CONTI+ anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums auf den Markt gebracht hat. Copyright: CONTI+

Sanitärräume im öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich verlangen nach Lösungen, die Hygiene, Design und Langlebigkeit vereinen.

Die smarten Urinalarmaturen von CONTI+ erfüllen diese Anforderungen – mit moderner Sensor-Technologie, flexibler Steuerung und einem Design, das überzeugt. Der Armaturenhersteller aus Wettenberg bietet sowohl für den Neubau als auch für eine Umrüstung passende Lösungen.

Hygiene und Effizienz

Sensor-Technologie : Berührungslose Bedienung für höchste Hygiene.

: Berührungslose Bedienung für höchste Hygiene. Hygienezyklen : Automatische Spülungen verhindern Stagnation und fördern Sauberkeit.

: Automatische Spülungen verhindern Stagnation und fördern Sauberkeit. Ressourcenschonend: Wasser sparen dank des einstellbaren Stadionmodus.

Vielfältige Designoptionen für jedes Projekt

Aufputzlösungen : Einfach und flexibel, ideal für Umrüstungen mechanischer Druckspüler.

: Einfach und flexibel, ideal für Umrüstungen mechanischer Druckspüler. Designorientierte Varianten : Mit eleganter Glasabdeckung für anspruchsvolle Sanitärräume.

: Mit eleganter Glasabdeckung für anspruchsvolle Sanitärräume. Robuste Ausführungen: Edelstahlabdeckplatten für maximale Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen.

Smart vernetzt und bedienbar

CONTI+ Service APP oder CNX Wassermanagement-System : Urinalarmaturen bequem über digitale Plattformen kontrollieren und optimieren.

: Urinalarmaturen bequem über digitale Plattformen kontrollieren und optimieren. Lückenlose Protokollierung : Wasserverbrauch und Wartungszyklen in Echtzeit verfolgen.

: Wasserverbrauch und Wartungszyklen in Echtzeit verfolgen. Flexible Stromversorgung: Wahlweise Batteriebetrieb oder Netzanschluss.

Die Vorteile auf einen Blick:

Optimale Hygiene : Berührungslose Technologie und automatisierte Spülzyklen garantieren Sauberkeit.

: Berührungslose Technologie und automatisierte Spülzyklen garantieren Sauberkeit. Zeitloses Design : Hochwertige Materialien und moderne Optik fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein.

: Hochwertige Materialien und moderne Optik fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein. Langlebigkeit und Robustheit: Ideal für intensiven Gebrauch – mit minimalem Wartungsaufwand.

Hier erhalten Sie eine Übersicht der smarten Urinalarmaturen von CONTI+.