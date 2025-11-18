Anlässlich der VdZ-Mitgliederversammlung 2025 legen die Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ) und die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) den aktuellen Branchenbericht 2025 zur Haus- und Gebäudetechnik vor. Er liefert eine umfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage von Industrie, Großhandel und Handwerk in den Bereichen Heizung, Sanitär sowie Klima/Lüftung.

Der Bericht zeigt, dass die Branche in den Jahren 2024 und 2025 vor erheblichen Herausforderungen stand und weiterhin steht. Nach einem nominalen Umsatzrückgang von 4,4% in 2024 auf insgesamt 77,26 Milliarden Euro, wird für 2025 ein weiterer leichter Umsatzrückgang von 0,4% prognostiziert. Besonders betroffen ist die Industrie mit einem Umsatzminus von 9,5% im Jahr 2024, während der Sanitärbereich erste positive Signale verzeichnet. Der Großhandel meldet einen Rückgang um 13,2% und die installierenden Betriebe einen Umsatzrückgang von 4,5%.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bleibt Deutschland als größter Markt für Haus- und Gebäudetechnik in Europa führend. Entsprechend enthält der Bericht Vergleichsdaten zu ausgewählten europäischen Märkten und analysiert aktuelle Trends im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau.

Jens J. Wischmann, Geschäftsführer von VdZ und VDS, betont: „Die Branche bleibt unter Druck, doch Sanierung gewinnt leicht an Dynamik. Für 2026 setzen wir Hoffnung auf eine Erholung – vorausgesetzt, politische Rahmenbedingungen schaffen Vertrauen für Investitionen.“

Branchendaten

An der Erstellung wirken alle relevanten Branchenverbände aus Industrie, Handel und Handwerk mit. Die Branchendaten Haus- und Gebäudetechnik werden von der VDS, VdZ, BDH, DG Haustechnik, TGA Repräsentanz Berlin, VDMA, ZVSHK und der Messe Frankfurt herausgegeben. Die Erstellung erfolgt durch B+L Marktdaten.