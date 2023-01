HERZ DE LUXE - KOMPETENZ TRIFFT DESIGN

Heizkörper haben sich geändert. Sie sind nicht mehr nur ein „Mittel zum Zweck“, sondern ein bedeutendes Element des innenarchitektonischen Designs. Auch die Wohlfühlanforderungen und Um- weltbelange haben sich entwickelt. Thermostatisch geregelte Raumtemperatur und effiziente Heizanlagen sind Stand der Technik. So hat HERZ Armaturen in Zusammenarbeit mit "Porsche Design GmbH" eine Reihe an Thermostatköpfen mit modernen und gleichzeitig zeitlosen Farben entwickelt.