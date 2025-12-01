17.12.2025  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

HARGASSNER: Kombi Neo-HV 20-30 & Nano-PK 15-32

Stückgut und Pellets - kombinierten Heizerfolg für hohen Komfort mit Energielabel bis zu A+/A++

Das Beste aus den Stückholz- und Pelletheizung kombiniert zu einem Gesamtheizsystem.

Der Stückholzkessel Neo-HV 20–60 kW mit großem Füllraum und der Pelletkessel Nano-PK 15–32 mit automatischer Wärmetauscherreinigung und innovativem Austragungssystem. Dabei sind verschiedene Kombinationen der Leistungsstärken beider Kessel möglich.

Automatischer Wechsel auf Pellets

Bei dieser Kombination ist der Komfort besonders hoch: Ist der Stückholzkessel befüllt, erkennt das das Heizsystem und zündet selbstständig, andernfalls erfolgt der Wechsel auf Pelletbetrieb. Die Pellets werden dazu automatisch aus dem Lagerraum in den Vorratsbehälter gesaugt.

Höchste Wirkungsgrade bei beiden Brennstoffen

Neben dem Komfort und der zuverlässigen Technik überzeugt ein höchster Wirkungsgrad. Die optimierte Verbrennung gepaart mit modernster Steuerungs- und Regelungstechnik minimiert den Bedienungsaufwand.

Viele weitere Features

Die Kombination überzeugt u. a. mit automatischer Wärmetauscherreinigung, geringen Platzbedarf, variable Aufstellmöglichkeiten, Lambdasondenregelung und und und.

Vorteile:

  • Stückholzheizung Neo-HV
  • autom. Kesselputzeinrichtung serienmäßig
  • Füllraumbeleuchtung serienmäßig
  • Niedertemperaturwärmetauscher ab 53 °C
  • Raumluftunabhängiger Betrieb serienmäßig

