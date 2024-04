Am 1. April 2024 hat Christian Endraß (35) die Stelle des Gesamtvertriebsleiters beim Wasseraufbereitungsunternehmen Grünbeck übernommen. In seiner neuen Position wird er den Vertrieb des Unternehmens lenken, das Wachstum in bestehenden Märkten vorantreiben sowie weitere Geschäftsmöglichkeiten erschließen.

Mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in der Vertriebsbranche bringt Christian Endraß ein umfassendes Fachwissen und anerkannte Erfolge in der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien mit. Endraß absolvierte zunächst eine kaufmännische Berufsausbildung und dann ein Studium mit Abschluss als Bachelor of Arts. Seine berufliche Karriere begann er als Vertriebsaußendienstmitarbeiter. Es folgten Führungspositionen als Niederlassungsleiter und in den letzten Jahren als Gesamtvertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung in einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen.

„Es ist eine Ehre für mich, Teil des Grünbeck-Teams zu sein und die Verantwortung als Gesamtvertriebsleiter zu übernehmen. Außerdem freue ich mich darauf, mit einem erfahrenen Team zusammenzuarbeiten, innovative Produkte zu vertreiben und das Unternehmen auf dem Markt weiter zu etablieren“, so Endraß.

Grünbeck-Geschäftsführer Dr. Günter Stoll schätzt es sehr, dass mit Christian Endraß ein kompetenter und qualifizierter Kollege die Führungsriege komplettiert: „Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird er einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unsere Position als Branchenführer zu stärken und die Wachstumsziele zu erreichen.“