15 Jahre Hitachi-Partnerschaft: Hans Kaut GmbH & Co bleibt exklusiver Vertriebspartner

Neue Wärmepumpen mit Kältemittel R290 von Hitachi

Die Marke Hitachi aus dem Markenportfolio der Bosch Home Comfort Group und Kaut haben Grund zum Feiern: Seit 15 Jahren ist die Hans Kaut GmbH & Co exklusiver Vertriebspartner für Hitachi-Produkte im Bereich Raumklimatisierung in Deutschland und wird diese exklusive Rolle weiter ausbauen. Philip Maximilian Kaut, Geschäftsführer der Hans Kaut GmbH & Co. erklärt dazu „Unsere 15-jährige Partnerschaft mit Hitachi ist geprägt von Vertrauen und Kontinuität. Wir freuen uns, dass wir die Marke Hitachi zusammen mit der Bosch Home Comfort Group gemeinsam weiter entwickeln. Unser Ziel ist es, durch die enge Zusammenarbeit mit der Bosch Home Comfort Group schneller auf Marktbedürfnisse reagieren zu können und somit unseren Kunden innovative Produkte zu bieten und neue Kunden zu gewinnen.“ Tino Hirsch, Leiter Vertrieb und Marketing bei Bosch Home Comfort Deutschland wird zukünftig auch die Aktivitäten der Marke Hitachi im Bereich Raumklimatisierung in Deutschland verantworten. Er erklärt zum Jubiläum: "Unser Ziel ist es, Produkte und Partner noch gezielter zu unterstützen. Die erfolgreiche zukünftige Zusammenarbeit mit der Firma Kaut und die 15-jährige Erfahrung für die Marke Hitachi bleibt dabei ein zentraler Baustein der weiteren Marktentwicklung für uns.“ Stefan Thiel, zuständig für den Vertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Teilen Osteuropas, ergänzt: “Gemeinsam mit unserem Partner Kaut setzen wir innerhalb der Bosch Home Comfort Group weiter auf Wachstum. Das erreichen wir durch ein fokussiertes Portfolio, schnelle Markteinführungen und noch stärkere Unterstützung für unsere Partner.“



Neue Marktimpulse durch starke Innovationen von Hitachi

Mit innovativen Wärmepumpenlösungen und einer neuen Raumklima-Einstiegsserie erweitert Hitachi das aktuelle Portfolio in Deutschland. Die Monoblock-Wärmepumpe airH2O 800 bietet Außeneinheiten von 4 bis 14 kW und ist damit flexibel für Neubau und Modernisierung einsetzbar. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 läuft sie besonders effizient und nachhaltig. Sie ermöglicht Heizen und Kühlen und erreicht Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C für maximale Einsatzvielfalt. Die bekannten Wandgeräteserien airHome 400, 600 und 800 werden nun durch die neue airHome 200 ergänzt. Dieses klassische Einstiegsmodell erweitert das Portfolio und richtet sich speziell an preisbewusste Kunden.