Der Um- und Ausbau alter Bauernhäuser und Gehöfte zu luxuriösen Wohn- und Ferien-Immobilien hat viele positive Aspekte: Er bremst Landflucht, stärkt regionale Infrastruktur, bewahrt architektonische Traditionen.

Das oft große Platzangebot lädt dazu ein, auch beim Badezimmer hohen Spa-Ansprüchen entsprechend groß zu denken. Wie bei diesem modernen Panorama-Bad in einer um- und ausgebauten Scheune eines hoch gelegenen Schwarzwald-Hofes. Die große Fensterfront garantiert freie Aussicht, ohne die Gefahr neugieriger Einblicke von Außen. Der gelungene Mix aus stylischen und eher rustikalen Objekten verleiht dem Bad seine ästhetische Spannung.

Im Mittelpunkt steht eine mit dem iF Design Award gekürte Wand-Dusche der Serie MARGARETHE von glassdouche: Modell 310 mit zwei festen Seitengläsern, zwei nach innen und außen öffnende Pendeltüren und Aussteifungsstange. 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas, Höhe 200, Tiefe 100, Breite 120 cm. Die robusten, funktionalen und schönen Beschläge fügen sich in der Sonderfarbe Aranja besonders gut in das gestalterische Gesamtkonzept ein. Eine moderne Interpretation von Schwarzwald-Idylle, frei von Kitsch, durch und durch Design.