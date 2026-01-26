Wer unter Allergien leidet oder sensibel auf Luftverschmutzung reagiert, weiß: Die Luftqualität in den eigenen vier Wänden spielt eine entscheidende Rolle für das persönliche Wohlbefinden. Genau hier setzt das Luftaufbereitungssystem PluggVoxx pure von Pluggit an: Es wurde speziell entwickelt, um Schadstoffe, Pollen und andere Allergene effektiv aus der Raumluft zu entfernen.

Mit modernster Ionisationstechnologie reinigt PluggVoxx pure die Luft aktiv von Feinstaub, Bakterien, Viren und unangenehmen Gerüchen. Das funktioniert so: Zunächst werden negative und positive Ionen in die Luft abgegeben. Sie fangen die schädlichen Partikel wie Pollen, Staub, Schimmelsporen oder auch Viren und Bakterien auf und „klumpen“ zusammen. Diese größeren Einheiten können deutlich leichter vom Filtersystem aufgefangen werden.

Mit PluggVoxx pure werden selbst kleinste Partikel wie Pollen oder Schimmelsporen neutralisiert. Durch die deutlich reduzierte Allergenbelastung ist dies eine spürbare Entlastung, besonders für Menschen mit Heuschnupfen oder Hausstauballergien. Und das betrifft viele: Rund 12 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Pollenallergie, Tendenz steigend. Besonders in der Hauptsaison können Beschwerden wie Niesen, Augenjucken oder Atemprobleme die Lebensqualität stark beeinträchtigen.

Das System lässt sich mühelos in bestehende Pluggit-Lüftungssysteme oder direkt in die Neuanlage integrieren. Mit einer geringen Leistungsaufnahme von nur 20 W und kompakten Maßen ist PluggVoxx pure eine unauffällige, aber wirkungsvolle Ergänzung für ein gesünderes Zuhause. Auch noch gut zu wissen: PluggVoxx pure verarbeitet Luftvolumenströme bis zu 350 m³/h – das reicht locker für Wohnungen und Einfamilienhäuser.

