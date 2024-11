Es weht ein frisches Lüftchen, als ich Britta Peterson an den Landungsbrücken treffe, um mit ihr einen kurzen Schnack über die bevorstehende Sanitärmesse GET NORD in Hamburg zu halten.

Britta ist seit letztem Herbst für Repabad im hohen Norden unterwegs. Dort besucht, berät und unterstützt sie die Sanitärpartner. Die Hamburgerin ist seit vielen Jahren in der Sanitärbranche zu Hause. Sie ist Expertin in Sachen Badplanung, kennt Tipps und Tricks bei der Montage sowie als frühere Ausstellungsberaterin das Produktportfolio am Markt.

Repabad: Britta, Repabad ist in diesem Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder als Aussteller auf der GET NORD vertreten. Was bedeutet diese Messe für dich?

Britta Peterson: Ich freue mich riesig auf die bevorstehende Messe und darauf, Repabad dem „nordischen“ Fachpublikum zu präsentieren. Eine Messe ist für mich die optimale Plattform, um Kontakte zu knüpfen, neue Menschen kennenzulernen und bestehende Kontakte außerhalb des Arbeitsumfelds zu vertiefen.

Repabad: Welche Rückmeldung bekommst du von deinen Kunden zur GET NORD?

Britta Peterson: Ich habe in den letzten Wochen viele meiner Partner besucht und sie persönlich zur Messe eingeladen. Und ich muss sagen, die persönliche Einladung ist sehr gut angekommen. Viele haben bestätigt, dass sie die Messe und natürlich Repabad in Halle B6. 641 besuchen werden. Für mich eine gute Gelegenheit, den Interessenten unsere innovativen Neuheiten und funktionalen Produkte live zu zeigen. Zudem sind wir als Zweistufler direkter Partner des Sanitärfachhandwerks. Wer mit uns zusammenarbeitet, hat ein individuelles Sortiment zur Hand, das sich von anderen Ausstellern abhebt. Ein klarer Pluspunkt, wie ich finde.

Repabad: Die aktuelle Marktlage ist schwierig, eine Situation, die es in diesem Ausmaß noch nie gegeben hat. Wie geht man damit um?

Britta Peterson: Meine Kolleginnen und Kollegen bei Repabad und ich krempeln die Ärmel hoch. Aus meiner Sicht gibt es genügend Bäder, die in den nächsten Jahren dringend ein Facelift benötigen und da kommen unsere Produkte ins Spiel. Außerdem ist mir erst kürzlich eine Zahl ins Auge gesprungen, die für sich spricht: In Hamburg leben über 1.300 Einkommensmillionäre, da passen unsere Wellnessprodukte, insbesondere unsere Dampfbäder, hervorragend ins Portfolio. (lacht). Deshalb lautet meine Devise: Positiv denken, dranbleiben und weitermachen. Wir bieten ein vielfältiges Produktportfolio: qualitativ hochwertig, innovativ und funktional. Im Bereich der Wellnessprodukte fürs Bad kommt niemand an uns vorbei. Bei Dampfbädern, Infrarot- und Massagesystemen für die Badewanne bieten wir ein umfassendes Angebot. Repabad ist der Partner fürs Eigenheim - für Hausbesitzer und Wohnungseigentümer, denn unsere Produkte schaffen schöne Bäder!

Repabad: Ein großartiges Statement, danke Britta, wir sehen uns auf der GET NORD!