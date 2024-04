Wenn zwei sich zusammentun, freut sich der Dritte. In diesem Fall profitieren die Gesellschafter von interdomus Haustechnik davon, dass zwei starke Partner des Dreieicher SHK-Verbands ihre Kräfte bündeln und gemeinsam das Webinar „360-Grad-Energielösung mit Wiemann und klickrent“ durchführen.

Die Wiemann GmbH, interdomus Haustechnik Lieferant für Elektrotechnik und zukunftsweisende Energietechnik, ist ein ausgewiesener Spezialist für Photovoltaikanlagen. Das ostwestfälische Familien-Unternehmen bietet in Sachen Solarstromanlagen alles von der Komplettanlage über Einzelmodule bis hin zu Zubehör an. Der Berliner Baumaschinen-Verleih klickrent hingegen vermietet Bautechnik für Profis, so auch Hebebühnen, wie sie zur Installation von PV-Anlagen eingesetzt werden. Klickrent zählt bereits seit Anfang des letzten Jahres zu den Dienstleistern von interdomus Haustechnik und verfügt über ein umfassendes Netzwerk in ganz Deutschland.

Das Webinar „360-Grad-Energielösung mit Wiemann und klickrent“ wendet sich an Installateure und Fachhandwerksbetriebe, die neue Geschäftsfelder entwickeln und Ihren Kunden die beste Lösung aus einer Hand bereitstellen möchten. Nutzen Sie diese Kooperation zu Ihrem Vorteil!

Folgende Fragen werden im Webinar erörtert:

Wie können Sie als Fachhandwerker in Zukunft noch besser agieren?

Wie bekommen Sie ihre PV- / Solarmodule aufs Dach?

Und was können Sie tun, um Ihre Monteure bei der Montage zu unterstützen?

Das Webinar von interdomus Haustechnik findet statt:

Mittwoch, den 17. April 2024, von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Referenten: Wieland Stärke, Vertriebsleitung Wiemann GmbH; Dirk Stoppkotte, Leitung Technik Wiemann GmbH; Nico Zerbe, Regionalleiter Klickrent GmbH.

Nähere Informationen und Link zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage www.interdomus.de/events