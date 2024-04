Neue Divicon-Heizkreisverteilung für die gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem ● Als ideale Ergänzung zu Wärmepumpenanlagen stehen jetzt die neuen Vitoset Wärmepumpenheizkörper zur Verfügung ● Viessmann bietet ein Recyclingsystem für Harzkartuschen zum Enthärten und Entsalzen des Heizungswasser an. So wird nicht nur Müll vermieden, für jede zurückgesendete Kartusche erhalten die Marktpartner eine Vergütung ● Einen wirksamen Schutz vor Fremdpartikeln im Hauswassersystem bietet der neue Vitoset Hauswasserfilter.

Divicon-Heizkreisverteilung für die gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem

Die neue Divicon Misch-Unit reguliert das vom Heizkreisverteiler ausgehende Heizwasser so, dass Übertemperaturen im Vorlauf und somit auf den Heizflächen vermieden werden. Die Divicon bietet hierfür eine optimierte Lösung zur Verteilung der Heizwärme im Leitungssystem. Optional verteilt sie das Heizwasser auch im Sommer und trägt zur gleichmäßigen Kühlung der Räume bei.

Potenzial der Wärmepumpe beim Kühlen nutzen

Die neue Divicon ist mit allen Vitocal Wärmepumpen kompatibel. Dank der ausgezeichneten Isolierung und innovativen Bauart läuft die Divicon auch im Kühlbetrieb mit Vitocal Wärmepumpen kondensatfrei und trägt zur Langlebigkeit des Systems bei.

Die Divicon Heizkreisverteilung ist ein Bestandteil für den hydraulischen Abgleich. Daraus resultieren eine optimale Wärmeverteilung, eine höhere Energieeffizienz- und niedrigere Betriebskosten mit nur einer Komponente.

Vitoset Wärmepumpenheizkörper: Ideale Ergänzung für Niedertemperatur-Heizsysteme

Mit niedrigen Vorlauftemperaturen können Wärmepumpen besonders effizient betrieben werden. Mit dem neuen Vitoset Wärmepumpenheizkörper steht jetzt eine Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern zur Verfügung.

Vorhandene Anschlüsse können genutzt werden

Unsichtbare Lüfter an der Unterseite sorgen künstlich für die nötige Konvektion zur Verteilung der erwärmten Luft im Raum. Beim Austausch auf diese Heizkörper können die vorhandenen Anschlüsse verwendet werden, lediglich eine 230-Volt-Steckdose neben dem Heizkörper ist erforderlich.

Angenehme Wärme – automatisch oder per ViCare App

Sobald der Thermostatkopf oder der per App steuerbare ViCare Heizkörperthermostat öffnet und die Einschalttemperatur überschritten wird, schaltet sich der Boost-Modus ein und die Lüfter laufen in der höchsten Stufe. Nach 15 Minuten schaltet das System zurück in den nahezu geräuschlosen Komfort-Modus und die Lüfter laufen auf niedriger Stufe, bis die Abschalttemperatur unterschritten wird. Der Boost-Modus kann bei Bedarf deaktiviert werden. Eine LED auf der Oberseite des Heizkörpers zeigt nach kurzem Antippen des Bedientasters den jeweiligen Status des Heizkörpers an.

Vitoset Harzkartusche: Effektive Heizwasseraufbereitung schont Ressourcen

In einem SHK-Betrieb fallen pro Jahr mehr als 100 kg Müll durch erschöpfte Harzkartuschen an, die zur Heizwasseraufbereitung notwendig sind. Jetzt können Vitoset Harzkartuschen recycelt werden.

Wie neu, nur ohne Müll

Bei der Wiederaufbereitung werden die Kartusche sowie das Harz aufbereitet, sodass diese zu 100% wieder dem Materialkreislauf zugeführt werden können. Das Ergebnis ist eine in Qualität und Funktion gleichwertige Harzkartusche, die sich von einem fabrikneuen Teil kaum unterscheidet.

Rückgabe wird vergütet

Es wird nicht nur Müll vermieden, der Fachpartner erhält für jede zurückgesendete Kartusche auch eine Vergütung. Das Procedere ist denkbar einfach: Fachpartner beantragen im Partner-Portal eine Rücksendung der ausgetauschten Kartuschen. Diese wird dann von einem Versanddienstleister kostenfrei abgeholt.

Die Vitoset Harzkartuschen fallen gegenüber ihren Vorgängern durch einen grünen Deckel auf. Dieser ermöglicht das Abfließen von überschüssigem Wasser und später einen wasserdichten Transport der erschöpften Kartusche. Der Deckel ist mit jeder von Viessmann verkauften und installierten Harzkartusche kompatibel.

Vitoset Hauswasserfilter: Wirksamer Schutz vor Fremdpartikeln im Hauswassersystem

Trinkwasser in Deutschland zählt zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln bezüglich Hygiene und Verträglichkeit. Allerdings können auf dem Weg vom Wasserwerk zum Verbraucher Rostpartikel, Metallspäne, Sand und andere Fremdstoffe aus dem Rohrnetz ins Wasser gelangen.

Durchdachte Funktion im schicken Design

Daher ist bereits seit 2012 der Einbau von Trinkwasserfiltern in allen Bestandsgebäuden und Neubauten Pflicht. Wurde bisher kein Trinkwasserfilter installiert, entspricht dieser Zustand nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Ein nachträglicher Einbau ist daher sehr zu empfehlen, um die genannten Verunreinigungen aus dem Trinkwasser zu filtern und die Hygiene des Wassers zu erhalten.

Einfache Rückspülung durch den Anwender selbst

Die regelmäßige Wartung ist durch das Rückspülsystem besonders einfach und kann vom Bewohner selbst erledigt werden. Dabei wird das Filterelement in umgekehrter Richtung durchflossen und spült die zurückgehaltenen Partikel über einen Ablauf aus. Und nicht zuletzt fügt sich der Hauswasserfilter mit seinem Erscheinungsbild in das bekannte und durchgängige Viessmann Produktdesign perfekt ein.